Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» берет верх над «Оболонью» во всех 5 встречах в УПЛ, забив при этом 16 мячей и не пропустив ни одного.

Горняки одерживают 90-ю крупную победу на чужих полях.

Оранжево-черные празднуют 4-ю викторию кряду (мячи 20-2).

«Шахтер» забивает 2167-й мяч и становится новым рекордсменом УПЛ, обойдя на 2 гола «Динамо».

Беспроигрышная гостевая серия горняков достигает 14 матчей (+8=6), а сухая – 275 минут.

Изаки становится автором 10-го гола дончан в гостевых баталиях с «пивоварами».

10-й мяч в рядах оранжево-черных забивает Кауан Элиас (ЧУ – 5, КУ – 1, ЕК – 4).

«Оболонь» терпит самое крупное поражение в элитном дивизионе.

«Пивовары» устанавливают личный антирекорд, пропуская дома 5 игр подряд.

Подопечные Александра Антоненко проводят 40-й безголевой матч в УПЛ.

«Оболонь» пропускает 100-й мяч в чемпионатах Украины (от Валерия Бондаря), в том числе 50-й на своем поле (от Эгиналду).

«Колос» прерывает безвыигрышную серию во встречах с «Динамо», которая составила 9 игр (=5-4). Единственную до сего времени победу над киевлянами «колоски» одержали 19 июля 2020 года – 2:0 дома.

Ковалевцы празднуют 60-ю викторию в чемпионатах Украины.

Юрий Климчук становится автором 30-го дубля в ворота киевлян.

Второй гол Юрия Климчука оказывается для него самого 40-м в карьере (ЧУ – 34, КУ – 6), для «Колоса» – 10-м в баталиях с бело-синими, а для голкипера динамовцев Руслана Нещерета – 50-м, пропущенным в УПЛ.

«Динамо» устанавливает два личных антирекорда, потерпев 3-е поражение подряд (мячи 2-6), и обходясь без побед в гостях 5 игр кряду (=3-2).

100-й матч на посту главного тренера киевлян проводит Александр Шовковский (ЧУ – 71, КУ – 6, ЕК – 23). Под его руководством бело-синие 61 встречу выиграли, 22 завершили вничью, 17 проиграли, 203 мяча забили, 96 пропустили.

ЛНЗ вносит три поправки в таблицу личных рекордов, 4-й раз подряд взяв верх над хозяевами (мячи 8-1) и продлив голевую и безничейную серию на чужих полях до 6 игр (+5-1).

Гостевая сухая серия черкасщан достигает 275 минут.

Проспер Оба забивает 7-й мяч в УПЛ и становится новым рекордсменом «сиреневых», обойдя Владислава Наумца и Мухаммера Яшари.

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Второй гол нигерийца в ворота полтавчан становится 100-м для команд Виталия Пономарева в чемпионатах Украины.

«Полтава» обходится без побед и пропускает 11 матчей подряд (=3-8).

«Полесье» обновляет три личных рекорда, продлив общую сухую серию до 558 минут, домашнюю – до 450, а безголевую на своем поле – до 278. Еще одно клубное достижение житомиряне повторяют, 3-й раз подряд поделив очки с гостями.

Желто-зеленые проводят 30-й сухой матч в УПЛ и 10-й безголевой в родных стенах.

90-й поединок в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Руслан Ротань (+38=31-21, 116-85).

«Эпицентр» подписывает первую мировую в элитном дивизионе, прерывая рекордную стартовую 12-матчевую безничейную серию (+3-9).

Команды Патрика ван Леувена делают 10-ю ничью в УПЛ.

Бакари Конате становится автором 100-го гола коллективов нидерландского тренера в украинских чемпионатах.

Максим Задерака забивает 15-й мяч в элитном дивизионе за «Кривбасс», а Владислав Шарай – 10-й за «Верес» (первый в ворота криворожцев).

Владислав Шарай оформляет 20-й дубль сезона-2025/26.

«Заря» подписывает 20-ю мировую в УПЛ под руководством Виктора Скрипника.

«Александрия» повторяет личный рекорд, 4-й раз подряд поделив очки с хозяевами.

«Металлист 1925» становится автором 40-й победы гостей в сезоне-2025/26.

Денис Антюх на 294-й минуте прерывает сухую серию «Карпат».

«Рух» завершает свою «рекордную» 5-матчевую проигрышную серию.

Подопечные Ивана Федыка повторяют клубное достижение, обходясь без ничьих в родных стенах 7 игр кряду (+2-5).

Клайвер Габриел на 289-й минуте прерывает безголевую серию желто-черных.

22-летний гамбийский форвард Бабукар Фаал, оформивший 10-й дуплет «Руха» в УПЛ, становится игроком 37-й страны дальнего зарубежья, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины, в том числе 8-й – из Африки.

«Кудровка» терпит поражение во всех 6 играх в гостях (мячи 4-17).

1-й матч в чемпионатах Украины проводит Марко Подоляк (ЛНЗ).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Илья Ухань («Александрия»).

15-й мяч в УПЛ забивает Денис Антюх, 5-й – Кауан Элиас, 1-й – Шола Огундана (в 8-й игре), Брайан Кастильо (в 10-й), Андрия Янич (в 11-й) и Бакари Конате (в 25-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Рэймонд Овусу («Кудровка»).

3-й матч подряд не уходят с поля без гола Юрий Климчук и Эгиналду.

4-й дубль в украинских чемпионатах делает Юрий Климчук, 3-й – Владислав Шарай, 2-й - Денис Антюх, 1-й – Проспер Оба (в 13-й игре).

20-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Олег Билык.

2-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Сергей Суханов.

20-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Ивано-Франковска Александр Каленов, 1-й – киевлянин Дмитрий Осауленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ