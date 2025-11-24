Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Англия
24 ноября 2025, 22:25
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб

Виталий Миколенко покинет Эвертон

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко с большой долей вероятности в ближайшие месяцы сменит клубную прописку, сообщает Transfer News Central.

По информации источника, главный тренер английского клуба Дэвид Мойес уже рассматривает Кайо Энрике из «Монако» в качестве замены 26-летнему воспитаннику киевского «Динамо».

Сам Виталий пока собирается покинуть «Эвертон» летом, когда истечет срок действия его контракта с клубом. Он не намерен продлевать сотрудничество с клубом, поскольку не хочет оказаться на скамейке запасных.

Ранее в Англии подтвердили спрос на Миколенко в Европе.

Виталий Миколенко Эвертон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Не о чем.  
