Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Виталий Миколенко покинет Эвертон
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко с большой долей вероятности в ближайшие месяцы сменит клубную прописку, сообщает Transfer News Central.
По информации источника, главный тренер английского клуба Дэвид Мойес уже рассматривает Кайо Энрике из «Монако» в качестве замены 26-летнему воспитаннику киевского «Динамо».
Сам Виталий пока собирается покинуть «Эвертон» летом, когда истечет срок действия его контракта с клубом. Он не намерен продлевать сотрудничество с клубом, поскольку не хочет оказаться на скамейке запасных.
Ранее в Англии подтвердили спрос на Миколенко в Европе.
