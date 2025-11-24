Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко с большой долей вероятности в ближайшие месяцы сменит клубную прописку, сообщает Transfer News Central.

По информации источника, главный тренер английского клуба Дэвид Мойес уже рассматривает Кайо Энрике из «Монако» в качестве замены 26-летнему воспитаннику киевского «Динамо».

Сам Виталий пока собирается покинуть «Эвертон» летом, когда истечет срок действия его контракта с клубом. Он не намерен продлевать сотрудничество с клубом, поскольку не хочет оказаться на скамейке запасных.

Ранее в Англии подтвердили спрос на Миколенко в Европе.