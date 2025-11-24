Тоттенхэм «лидирует» в топ-5 лигах по количеству травмированных игроков
С начала сезона суммарно игроки «шпор» пропустили почти 100 матчей в АПЛ
Тоттенхэм Хотспур является рекордсменом топ-5 европейских лиг по количеству матчей, суммарно пропущенных игроками команды из-за травм в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате.
15 травмированных футболистов Тоттенхэма пропустили уже 92 игры АПЛ, при том, что закончился только 12-й тур.
Никакая другая команда топ-5 главных лиг Европы не имеет в своем пассиве такое количество.
Ближайшие к Тоттенхэму команды в данном рейтинге: Ницца (65), Монако (63), Лорьян (63), Барселона (62) и Вердер (62).
Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством пропущенных матчей травмированными игроками в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)
- 92 – Тоттенхэм Хотспур (15)
- 65 – Ницца (11)
- 63 – Монако (12)
- 63 – Лорьян (10)
- 62 – Барселона (14)
- 62 – Вердер (14)
- 61 – Вольфсбург (15)
- 61 – Брайтон (14)
- 61 – Лацио (14)
- 60 – Хоффенхайм (12)
- 59 – Сандерленд (11)
- 58 – Штутгарт (20)
- 56 – Страсбург (11)
- 55 – Верона (15)
- 55 – Манчестер Сити (14)
- 55 – Боруссия Менхенгладбах (12)
- 54 – Ювентус (14)
- 54 – Парма (13)
- 53 – Лилль (13)
- 52 – Наполи (16)
В скобках – количество травмированных игроков по ходу сезона 2025/26.
