Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 ноября 2025, 20:38 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:39
Тоттенхэм «лидирует» в топ-5 лигах по количеству травмированных игроков

С начала сезона суммарно игроки «шпор» пропустили почти 100 матчей в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм Хотспур является рекордсменом топ-5 европейских лиг по количеству матчей, суммарно пропущенных игроками команды из-за травм в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате.

15 травмированных футболистов Тоттенхэма пропустили уже 92 игры АПЛ, при том, что закончился только 12-й тур.

Никакая другая команда топ-5 главных лиг Европы не имеет в своем пассиве такое количество.

Ближайшие к Тоттенхэму команды в данном рейтинге: Ницца (65), Монако (63), Лорьян (63), Барселона (62) и Вердер (62).

Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством пропущенных матчей травмированными игроками в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

  • 92 – Тоттенхэм Хотспур (15)
  • 65 – Ницца (11)
  • 63 – Монако (12)
  • 63 – Лорьян (10)
  • 62 – Барселона (14)
  • 62 – Вердер (14)
  • 61 – Вольфсбург (15)
  • 61 – Брайтон (14)
  • 61 – Лацио (14)
  • 60 – Хоффенхайм (12)
  • 59 – Сандерленд (11)
  • 58 – Штутгарт (20)
  • 56 – Страсбург (11)
  • 55 – Верона (15)
  • 55 – Манчестер Сити (14)
  • 55 – Боруссия Менхенгладбах (12)
  • 54 – Ювентус (14)
  • 54 – Парма (13)
  • 53 – Лилль (13)
  • 52 – Наполи (16)

В скобках – количество травмированных игроков по ходу сезона 2025/26.

Тоттенхэм статистика Ницца Лорьян Барселона Вердер травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: Instagram
