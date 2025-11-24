Тоттенхэм «лидирует» в топ-5 лигах по количеству травмированных игроков

Тоттенхэм Хотспур является рекордсменом топ-5 европейских лиг по количеству матчей, суммарно пропущенных игроками команды из-за травм в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате.

15 травмированных футболистов Тоттенхэма пропустили уже 92 игры АПЛ, при том, что закончился только 12-й тур.

Никакая другая команда топ-5 главных лиг Европы не имеет в своем пассиве такое количество.

Ближайшие к Тоттенхэму команды в данном рейтинге: Ницца (65), Монако (63), Лорьян (63), Барселона (62) и Вердер (62).

Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством пропущенных матчей травмированными игроками в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

92 – Тоттенхэм Хотспур (15)

65 – Ницца (11)

63 – Монако (12)

63 – Лорьян (10)

62 – Барселона (14)

62 – Вердер (14)

61 – Вольфсбург (15)

61 – Брайтон (14)

61 – Лацио (14)

60 – Хоффенхайм (12)

59 – Сандерленд (11)

58 – Штутгарт (20)

56 – Страсбург (11)

55 – Верона (15)

55 – Манчестер Сити (14)

55 – Боруссия Менхенгладбах (12)

54 – Ювентус (14)

54 – Парма (13)

53 – Лилль (13)

52 – Наполи (16)

В скобках – количество травмированных игроков по ходу сезона 2025/26.