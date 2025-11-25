Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Марсель
25.11.2025 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 12:53 |
197
0

Марсель – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 25 ноября в 22:00 по Киеву

25 ноября 2025, 12:53 |
197
0
Марсель – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Марсель

Во вторник, 25 ноября, состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Марселем» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Марсель

Довольно хорошо выглядит французская команда в текущем сезоне национального чемпионата. За 13 поединков Лиги 1 ей удалось набрать 28 зачетных пунктов, позволяющих занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. От лидера, «ПСЖ», «Марсель» отстает на 2 зачетных пункта.

Но вот в Лиге чемпионов французы зарекомендовали себя не очень – за 4 игры на их счету 3 поражения от «Аталанты» (1:0), «Спортинга» (2:1) и «Реала» (2:1). Единственную победу клуб завоевал в игре 2-го тура против «Аякса» со счетом 4:0.

Ньюкасл

Не слишком удачно проходит сезон «сорок» в Премьер-лиге. За 12 игр этого турнира команде удалось набрать лишь 15 зачетных пунктов, благодаря которым она занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-6 «Ньюкасл» отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги коллектив квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет против «Фулхема».

В Лиге чемпионов англичане напротив приятно удивляют. Команда смогла одолеть «Юнион СЖ» (4:0), «Атлетик» (2:0) и «Бенфику» (3:0), благодаря чему теперь находится на 6-й строчке таблицы. Единственная осечка произошла против «Барселоны» в 1-м туре, когда каталонцы победили со счетом 2:1.

Личные встречи

Команды последний раз встречались между собой еще в далеком 2004 году. Тогда в полуфинале Кубка УЕФА со счетом 2:0 победили французы.

Интересные факты

  • В последних 10-х выездных играх «Ньюкасл» одержал всего 1 победу.
  • «Марсель» забил 33 гола в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд.
  • В текущем сезоне за 16 поединков «Марсель» сыграл вничью лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua
Марсель
25 ноября 2025 -
22:00
Ньюкасл
Тотал больше 2.5 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Шанс для Лунина. У Куртуа возникли новые проблемы перед матчем ЛЧ
Лотар МАТТЕУС: «Арсенал и Бавария – две сильнейшие команды Европы»
Ханс-Дитер ФЛИК: «Рафинья? Мы сделали ошибку, мне больше нечего сказать»
Марсель Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25 ноября 2025, 09:59 1
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику

Британец хочет организовать трилогию

Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Авто/мото | 24 ноября 2025, 12:10 1
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)

У Норриса +24 от Пиастри и Ферстаппена

Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Футбол | 25.11.2025, 04:45
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Футбол | 24.11.2025, 23:59
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Кризис травм в Барселоне: На что жалуются Ямаль и Бальде
Футбол | 25.11.2025, 10:36
Кризис травм в Барселоне: На что жалуются Ямаль и Бальде
Кризис травм в Барселоне: На что жалуются Ямаль и Бальде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем