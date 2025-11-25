Во вторник, 25 ноября, состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Марселем» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Марсель

Довольно хорошо выглядит французская команда в текущем сезоне национального чемпионата. За 13 поединков Лиги 1 ей удалось набрать 28 зачетных пунктов, позволяющих занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. От лидера, «ПСЖ», «Марсель» отстает на 2 зачетных пункта.

Но вот в Лиге чемпионов французы зарекомендовали себя не очень – за 4 игры на их счету 3 поражения от «Аталанты» (1:0), «Спортинга» (2:1) и «Реала» (2:1). Единственную победу клуб завоевал в игре 2-го тура против «Аякса» со счетом 4:0.

Ньюкасл

Не слишком удачно проходит сезон «сорок» в Премьер-лиге. За 12 игр этого турнира команде удалось набрать лишь 15 зачетных пунктов, благодаря которым она занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-6 «Ньюкасл» отделяет 4 очка. В Кубке английской лиги коллектив квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет против «Фулхема».

В Лиге чемпионов англичане напротив приятно удивляют. Команда смогла одолеть «Юнион СЖ» (4:0), «Атлетик» (2:0) и «Бенфику» (3:0), благодаря чему теперь находится на 6-й строчке таблицы. Единственная осечка произошла против «Барселоны» в 1-м туре, когда каталонцы победили со счетом 2:1.

Личные встречи

Команды последний раз встречались между собой еще в далеком 2004 году. Тогда в полуфинале Кубка УЕФА со счетом 2:0 победили французы.

Интересные факты

В последних 10-х выездных играх «Ньюкасл» одержал всего 1 победу.

«Марсель» забил 33 гола в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд.

В текущем сезоне за 16 поединков «Марсель» сыграл вничью лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78.