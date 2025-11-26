Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла

25 ноября французский «Марсель» провел поединок пятого тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла».

Команды встретились на известной арене «Стад Велодром» в Марселе.

Уже в начале матча гости шокировали «Марсель» и местных фанатов быстрым забитым мячом, автором гола стал Харви Барнс.

Счет в пользу «сорок» держался вплоть до начала второго тайма, в котором французский клуб перевернул игру.

Героем для хозяев стал известный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг – опытный игрок оформил дубль и принес своей команде долгожданную победу в Лиге чемпионов (2:1).

В турнирной таблице «Марсель» имеет шесть очков и находится на 19-й позиции, «Ньюкасл» с девятью баллами – восьмой.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

«Марсель» – «Ньюкасл» – 2:1

Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6

Фотогалерея матча: