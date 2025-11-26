Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла
Французский клуб перевернул ход встречи во втором тайме
25 ноября французский «Марсель» провел поединок пятого тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла».
Команды встретились на известной арене «Стад Велодром» в Марселе.
Уже в начале матча гости шокировали «Марсель» и местных фанатов быстрым забитым мячом, автором гола стал Харви Барнс.
Счет в пользу «сорок» держался вплоть до начала второго тайма, в котором французский клуб перевернул игру.
Героем для хозяев стал известный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг – опытный игрок оформил дубль и принес своей команде долгожданную победу в Лиге чемпионов (2:1).
В турнирной таблице «Марсель» имеет шесть очков и находится на 19-й позиции, «Ньюкасл» с девятью баллами – восьмой.
Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября
«Марсель» – «Ньюкасл» – 2:1
Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6
