  4. Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла
Лига Чемпионов
Марсель
25.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Ньюкасл
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 00:00 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:09
157
1

Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла

Французский клуб перевернул ход встречи во втором тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября французский «Марсель» провел поединок пятого тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла».

Команды встретились на известной арене «Стад Велодром» в Марселе.

Уже в начале матча гости шокировали «Марсель» и местных фанатов быстрым забитым мячом, автором гола стал Харви Барнс.

Счет в пользу «сорок» держался вплоть до начала второго тайма, в котором французский клуб перевернул игру.

Героем для хозяев стал известный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг – опытный игрок оформил дубль и принес своей команде долгожданную победу в Лиге чемпионов (2:1).

В турнирной таблице «Марсель» имеет шесть очков и находится на 19-й позиции, «Ньюкасл» с девятью баллами – восьмой.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

«Марсель» – «Ньюкасл» – 2:1

Голы: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6

Фотогалерея матча:

Марсель Ньюкасл Лига чемпионов Пьер-Эмерик Обамеянг Харви Барнс Роберто Де Дзерби
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Brian
Обамеянг конечно ТОП, старый, но всё ещё тащит и в сборной, и в клубе. Мастерство не пропъёшь.
