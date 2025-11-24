Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Александрия. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 18:49 |
121
0

Заря – Александрия. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

24 ноября 2025, 18:49 |
121
0
Заря – Александрия. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

В понедельник, 24 ноября 2025 года, состоится заключительный матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Александрией».

Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Александр Калонов из Львова.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 24 ноября

Заря – Александрия – 0:0

Видеотрансляция матча

Заря – Александрия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Динамо заинтересовано в усилении вратарской линии голкипером Зари
ПОНОМАРЕВ: «Если не будет Проспера – появится другой футболист»
Из турнирной таблицы УПЛ исчез последний ноль
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Футбол | 24 ноября 2025, 14:29 5
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната

Владислав Ванат забил в матче с «Бетисом»

Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Футбол | 24 ноября 2025, 17:04 3
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах

Требования УЕФА становятся все более и более серьезной проблемой для желающих провести решающий матч

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24.11.2025, 08:41
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24.11.2025, 06:15
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32
Бокс
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 16
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 42
Другие виды
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 188
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 3
Другие виды
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем