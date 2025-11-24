Заря – Александрия. Видео голов и обзор (обновляется)

В понедельник, 24 ноября 2025 года, состоится заключительный матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Александрией».

Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Александр Калонов из Львова.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 24 ноября

Заря – Александрия – 0:0

Видеотрансляция матча