Украина. Премьер лига24 ноября 2025, 18:49 |
121
0
Заря – Александрия. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
24 ноября 2025, 18:49 |
121
0
В понедельник, 24 ноября 2025 года, состоится заключительный матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Александрией».
Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Александр Калонов из Львова.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 24 ноября
Заря – Александрия – 0:0
Видеотрансляция матча
Заря – АлександрияСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2025, 14:29 5
Владислав Ванат забил в матче с «Бетисом»
Футбол | 24 ноября 2025, 17:04 3
Требования УЕФА становятся все более и более серьезной проблемой для желающих провести решающий матч
Футбол | 24.11.2025, 08:41
Бокс | 24.11.2025, 06:15
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Комментарии 0
Популярные новости
24.11.2025, 06:32
23.11.2025, 08:55 16
23.11.2025, 08:33 16
23.11.2025, 06:48 5
23.11.2025, 11:35 42
22.11.2025, 17:27 188
24.11.2025, 03:55 3
24.11.2025, 07:32 2