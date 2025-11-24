СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября

В понедельник, 24 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Заря – Александрия

2.09 – 3.58 – 3.62

19:30 Торино – Комо

3.60 – 3.26 – 2.32

21:45 Сассуоло – Пиза

2.19 – 3.23 – 4.01

22:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон

1.88 – 3.90 – 4.39

22:00 Эспаньол – Севилья

2.13 – 3.42 – 3.95

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.