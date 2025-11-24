Эксперт: «Динамо проигрывает и уже никто не думает: «Боже, это сенсация»
Вацко не понимает провалы киевлян
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не понимает, почему Динамо регулярно проваливает первые таймы матчей.
«Нужно быть в середине команды, чтобы понимать ситуацию. Мы смотрели матч с Колосом и не думали: «боже мой, это сенсация». Никто так уже не думает. Таких матчей, когда Динамо отсутствует на поле в первом тайме, было достаточно».
«Даже кубковый с Шахтером, когда выиграли. С Карпатам 0:2 спасались. Матч с ЛНЗ. Тренеру нужно найти на это ответ, почему только с Кривбассом сыграли классно», – сказал Вацко.
В субботу киевляне уступили Колосу, проиграв третий матч УПЛ кряду.
