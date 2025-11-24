Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 13:59 | Обновлено 24 ноября 2025, 14:30
Эксперт: «Динамо проигрывает и уже никто не думает: «Боже, это сенсация»

Вацко не понимает провалы киевлян

ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не понимает, почему Динамо регулярно проваливает первые таймы матчей.

«Нужно быть в середине команды, чтобы понимать ситуацию. Мы смотрели матч с Колосом и не думали: «боже мой, это сенсация». Никто так уже не думает. Таких матчей, когда Динамо отсутствует на поле в первом тайме, было достаточно».

«Даже кубковый с Шахтером, когда выиграли. С Карпатам 0:2 спасались. Матч с ЛНЗ. Тренеру нужно найти на это ответ, почему только с Кривбассом сыграли классно», – сказал Вацко.

В субботу киевляне уступили Колосу, проиграв третий матч УПЛ кряду.

Виктор Вацко Динамо Киев Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: YouTube
