Эксперт: «Динамо проигрывает и уже никто не думает: «Боже, это сенсация»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не понимает, почему Динамо регулярно проваливает первые таймы матчей.

«Нужно быть в середине команды, чтобы понимать ситуацию. Мы смотрели матч с Колосом и не думали: «боже мой, это сенсация». Никто так уже не думает. Таких матчей, когда Динамо отсутствует на поле в первом тайме, было достаточно».

«Даже кубковый с Шахтером, когда выиграли. С Карпатам 0:2 спасались. Матч с ЛНЗ. Тренеру нужно найти на это ответ, почему только с Кривбассом сыграли классно», – сказал Вацко.

В субботу киевляне уступили Колосу, проиграв третий матч УПЛ кряду.