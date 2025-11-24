Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ударил ногой по лицу. Антони извинился за свой поступок в матче Ла Лиги
Испания
24 ноября 2025, 23:13 | Обновлено 24 ноября 2025, 23:14
Ударил ногой по лицу. Антони извинился за свой поступок в матче Ла Лиги

Бразилец получил прямую красную карточку в матче с «Жироной»

Ударил ногой по лицу. Антони извинился за свой поступок в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Бразильский нападающий «Бетиса» Антони извинился в социальной сети Instagram за свой поступок в матче 13-го тура испанской Ла Лиги против «Жироны» (1:1).

Известный футболист попытался пробить по мячу бисиклетой, однако попал ногой по лицу соперника – Хоэлю Роке.

Сначала арбитр показал Антони желтую карточку, но после просмотра видеоповтора бразильца удалили с поля.

«Очень расстроен из-за красной карточки! Я лишь хотел помочь своей команде одержать победу! Эпизод был совершенно непреднамеренным… Прошу прощения у всех болельщиков, которые всегда меня поддерживали», – написал Антони.

Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Ла Лига Антони (Матеус дос Сантос) Бетис - Жирона
