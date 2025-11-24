Ударил ногой по лицу. Антони извинился за свой поступок в матче Ла Лиги

Бразильский нападающий «Бетиса» Антони извинился в социальной сети Instagram за свой поступок в матче 13-го тура испанской Ла Лиги против «Жироны» (1:1).

Известный футболист попытался пробить по мячу бисиклетой, однако попал ногой по лицу соперника – Хоэлю Роке.

Сначала арбитр показал Антони желтую карточку, но после просмотра видеоповтора бразильца удалили с поля.

«Очень расстроен из-за красной карточки! Я лишь хотел помочь своей команде одержать победу! Эпизод был совершенно непреднамеренным… Прошу прощения у всех болельщиков, которые всегда меня поддерживали», – написал Антони.