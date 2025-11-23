25-летний нападающий «Бетиса» Антони был удален с матча 13-го тура Ла Лиги против «Жироны» за жесткий фол.

Бразилец пытался ударить мяч бисиклетой, но промахнулся и попал ногой по лицу полузащитнику соперника.

Хоэль Рока упал на газон, держась за голову. Судья сначала показал желтую карточку, но после просмотра видеоповтора арбитр решил удалить бразильца.

Из-за красной карточки Антони пропустит предстоящее дерби против «Севильи», которое состоится 30 ноября.

Матч между командами завершился вничью (1:1), автором гола гостей стал Владислав Ванат.

ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной