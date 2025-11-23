Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
Испания
23 ноября 2025, 19:48 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:51
482
0

ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной

Бразилец хотел ударить бисиклетой по мячу

23 ноября 2025, 19:48 | Обновлено 23 ноября 2025, 19:51
482
0
ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий «Бетиса» Антони был удален с матча 13-го тура Ла Лиги против «Жироны» за жесткий фол.

Бразилец пытался ударить мяч бисиклетой, но промахнулся и попал ногой по лицу полузащитнику соперника.

Хоэль Рока упал на газон, держась за голову. Судья сначала показал желтую карточку, но после просмотра видеоповтора арбитр решил удалить бразильца.

Из-за красной карточки Антони пропустит предстоящее дерби против «Севильи», которое состоится 30 ноября.

Матч между командами завершился вничью (1:1), автором гола гостей стал Владислав Ванат.

ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной

По теме:
Следующий сыгранный украинцами матч в Ла Лиге станет юбилейным
Гол Ваната, удаление Антони. Жирона с украинцами упустила победу
Кремонезе – Рома – 1:3. Как забил конкурент Довбика. Видео голов и обзор
Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис - Жирона Антони (Матеус дос Сантос) удаление (красная карточка)
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 3
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках

Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Футбол | 23 ноября 2025, 06:35 23
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо

Горняки с 30 очками уверенно идут на первом месте, киевляне с 20 баллами – пятые

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 16:57
Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Футбол | 23.11.2025, 11:49
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
21.11.2025, 17:33 10
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 9
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем