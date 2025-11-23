ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
Бразилец хотел ударить бисиклетой по мячу
25-летний нападающий «Бетиса» Антони был удален с матча 13-го тура Ла Лиги против «Жироны» за жесткий фол.
Бразилец пытался ударить мяч бисиклетой, но промахнулся и попал ногой по лицу полузащитнику соперника.
Хоэль Рока упал на газон, держась за голову. Судья сначала показал желтую карточку, но после просмотра видеоповтора арбитр решил удалить бразильца.
Из-за красной карточки Антони пропустит предстоящее дерби против «Севильи», которое состоится 30 ноября.
Матч между командами завершился вничью (1:1), автором гола гостей стал Владислав Ванат.
ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
STRAIGHT RED CARD TO ANTONY 😳 pic.twitter.com/Vw6Y6PjHbL— ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках
Горняки с 30 очками уверенно идут на первом месте, киевляне с 20 баллами – пятые