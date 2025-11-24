Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ

Киевское Динамо проваливает нынешний сезон Украинской Премьер-лиги, что вызывает ряд слухов вокруг ухода Александра Шовковского с должности главного тренера «бело-синих».

По информации источника, президент львовского Руха Григорий Козловский предлагал братьям Суркисам кандидата на должность главного тренера киевского гранда.

Козловский лоббировал кандидатуру Виталия Пономарева, длительное время работавшего в структуре львовского Руха, но Суркисы решили отказаться от этой кандидатуры.

В настоящее время Виталий Пономарев возглавляет черкасский ЛНЗ. В нынешнем сезоне «фиолетовые» занимают второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.