Нападающий Руха: «Мы понимали важность этой победы»
Бабукар Фаал оформил дубль в победном матче с «Кудровкой»
Гамбийский нападающий «Руха» Бабукар Фаал прокомментировал победу команды в матче 13-го тура УПЛ с «Кудровкой» (4:2), в котором он оформил дубль.
«Мы очень рады, что одержали победу. «Рух» неплохо провел предыдущие матчи, но нам не удавалось реализовать свои моменты и добыть позитивный для команды результат. Но с «Кудровкой» мы сыграли хорошо, забили 4 гола и заслуженно победили. Очень счастлив, что мне удалось оформить дубль.
Да, в начале второго тайма мы немного потеряли концентрацию и пропустили дважды. Но команда быстро оправилась и вернулась в игру. Мы снова вышли вперед, а в конце матча забили решающий гол.
Думаю, этот результат – заслуга всей команды. Каждый из нас сыграл самоотверженно, ведь мы понимали важность этой победы. Все игроки «Руха» много и усердно работают на тренировках. И приятно, когда эти старания вознаграждаются таким результатом».
После этой победы «Рух» поднялся на 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 набранных баллов.
