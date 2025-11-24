Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 10:59
Нападающий Руха: «Мы понимали важность этой победы»

Бабукар Фаал оформил дубль в победном матче с «Кудровкой»

Нападающий Руха: «Мы понимали важность этой победы»
ФК Рух. Бубакар Фаал

Гамбийский нападающий «Руха» Бабукар Фаал прокомментировал победу команды в матче 13-го тура УПЛ с «Кудровкой» (4:2), в котором он оформил дубль.

«Мы очень рады, что одержали победу. «Рух» неплохо провел предыдущие матчи, но нам не удавалось реализовать свои моменты и добыть позитивный для команды результат. Но с «Кудровкой» мы сыграли хорошо, забили 4 гола и заслуженно победили. Очень счастлив, что мне удалось оформить дубль.

Да, в начале второго тайма мы немного потеряли концентрацию и пропустили дважды. Но команда быстро оправилась и вернулась в игру. Мы снова вышли вперед, а в конце матча забили решающий гол.

Думаю, этот результат – заслуга всей команды. Каждый из нас сыграл самоотверженно, ведь мы понимали важность этой победы. Все игроки «Руха» много и усердно работают на тренировках. И приятно, когда эти старания вознаграждаются таким результатом».

После этой победы «Рух» поднялся на 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 набранных баллов.

Бабукарр Фаал Рух Львов Кудровка Рух - Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
