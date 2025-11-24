Главный тренер Кудровки объяснил, почему команда проиграла 2:4

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал поражение от «Руха» (2:4) в 13-м туре УПЛ.

«В защите мы действовали недостаточно надежно. В атаке создали не меньше моментов, чем соперник, но они оказались эффективнее в завершающей фазе. Наши ошибки в обороне соперник использовал максимально результативно.

Если разделить матч на таймы, то первый мне не понравился – мы были недостаточно активны в единоборствах и не применяли контрпрессинг после потери мяча. Из-за этого соперник свободно проводил свои атаки, а мы не смогли реализовать несколько перспективных подходов к штрафной. Один из эпизодов завершился голом из-за ошибки на фланге.

Также возникли проблемы со стандартами. Соперник был высоким и сильным в воздухе, и мы не смогли это контролировать.

Второй тайм прошел значительно лучше. Игроки действовали агрессивнее, забили качественные голы и сравняли счет. Но нужно было сохранять спокойствие, лучше контролировать мяч или эффективнее обороняться.

Нелогичный гол сделал счет 2:3, после чего у нас еще были шансы сравнять – Мачелюк мог забить, но вратарь соперника сыграл на высоте. Далее мы пошли в активную атаку, пытались прессинговать высоко и оставили много свободных зон, которые соперник использовал для результативных контратак.

В переходных фазах мы уступили, не контролировали свои зоны, и соперник забил качественные голы», – отметил Баранов.