Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Испанский журналист – о звезде сборной Украины: «Делает это все чаще»
Испания
23 ноября 2025, 23:10 |
Испанский журналист – о звезде сборной Украины: «Делает это все чаще»

Йонай Амаро оценил прогресс Виктора Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский журналист Йонай Амаро оценил изменения в игре украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

«Похоже, Мичел нашел решение, чтобы Цыганков не застрял на фланге: он продвигается вперед к штрафной площадке, когда розыгрыш начинается на другом фланге. Я наблюдаю за ним уже несколько матчей, и он все чаще занимает голевые позиции», – написал Амаро в Twitter.

В текущем сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» восемь матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Контракт Виктора с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Виктор Цыганков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
