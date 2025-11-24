Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший вратарь Динамо назвал виновных в последних поражениях команды
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 19:17
Бывший вратарь Динамо назвал виновных в последних поражениях команды

Денис Бойко обвинил игроков киевлян

ФК Динамо. Денис Бойко

Бывший вратарь «Динамо» Денис Бойко резко высказался о причинах слабой игры киевлян в нынешнем сезоне.

«Без перехода на конкретные фамилии, но кажется, что часть футболистов просто не осознает, какую эмблему они носят на футболке. Некоторые считают, что само присутствие в составе «Динамо» автоматически делает их лидерами, которых соперники должны бояться.

Но сейчас «Динамо» уже никто не боится. Когда-то команды ехали в Киев и еще до стартового свистка проигрывали психологически. Сейчас все иначе — каждый соперник в УПЛ выходит смело, прессингует, атакует и искренне верит, что способен победить киевлян», — сказал Денис Бойко.

Денис Бойко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
