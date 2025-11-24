Бывший вратарь Динамо назвал виновных в последних поражениях команды

Бывший вратарь «Динамо» Денис Бойко резко высказался о причинах слабой игры киевлян в нынешнем сезоне.

«Без перехода на конкретные фамилии, но кажется, что часть футболистов просто не осознает, какую эмблему они носят на футболке. Некоторые считают, что само присутствие в составе «Динамо» автоматически делает их лидерами, которых соперники должны бояться.

Но сейчас «Динамо» уже никто не боится. Когда-то команды ехали в Киев и еще до стартового свистка проигрывали психологически. Сейчас все иначе — каждый соперник в УПЛ выходит смело, прессингует, атакует и искренне верит, что способен победить киевлян», — сказал Денис Бойко.