Италия23 ноября 2025, 22:09 |
Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2025/26
23 ноября проходит матч 12-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Милан.
Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 12-й тур, 23 ноября
Интер – Милана – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
