  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
23 ноября 2025, 22:09 |
Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября проходит матч 12-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Милан.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 12-й тур, 23 ноября

Интер – Милана – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
