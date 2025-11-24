Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Тарас Михавко пообщался с фанатами
Киевское «Динамо» потерпело неожиданную неудачу в поединке чемпионата Украины сезона 2025/26, уступив «Колосу».
После поражения хавбек «Динамо» Тарас Михавко пообщался с недовольными фанатами киевского клуба. После матча с «Колосом» Михавко публично взял вину за поражение на себя.
В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.
ВИДЕО. Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
