Киевское «Динамо» потерпело неожиданную неудачу в поединке чемпионата Украины сезона 2025/26, уступив «Колосу».

После поражения хавбек «Динамо» Тарас Михавко пообщался с недовольными фанатами киевского клуба. После матча с «Колосом» Михавко публично взял вину за поражение на себя.

Читайте также: Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

ВИДЕО. Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско