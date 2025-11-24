Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 05:02
Тарас Михавко пообщался с фанатами

ФК Динамо. Тарас Михавко

Киевское «Динамо» потерпело неожиданную неудачу в поединке чемпионата Украины сезона 2025/26, уступив «Колосу».

После поражения хавбек «Динамо» Тарас Михавко пообщался с недовольными фанатами киевского клуба. После матча с «Колосом» Михавко публично взял вину за поражение на себя.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

ВИДЕО. Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
