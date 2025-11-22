Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

Защитник Динамо Тарас Михавко взял на себя ответственность за неудачный матч чемпионата Украины против Колоса (1:2).

«Наша вина, что мы только в конце имели шансы. Нужно все делать быстрее, а первый тайм вообще не пошел нам. Включились во втором тайме, но чего-то не хватило. Хотели победить, ведь неприятная серия. Сами не понимаем, с чем это связано. Первый гол – случайный гол где-то. Вынос был, но это моя ошибка, конечно, я должен был играть иначе. Во втором мяче не сориентировался, мог быь агрессивнее, но опасался из-за возможного пенальти. Есть моя вина, будем работать дальше».

«Результат на табло. Нужно что-то менять. Что – не знаю, но будем менять», – сказал Михавко.

Динамо впервые в истории проиграло три кряду матча.