Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Украина. Премьер лига
Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник Динамо Тарас Михавко взял на себя ответственность за неудачный матч чемпионата Украины против Колоса (1:2).

«Наша вина, что мы только в конце имели шансы. Нужно все делать быстрее, а первый тайм вообще не пошел нам. Включились во втором тайме, но чего-то не хватило. Хотели победить, ведь неприятная серия. Сами не понимаем, с чем это связано. Первый гол – случайный гол где-то. Вынос был, но это моя ошибка, конечно, я должен был играть иначе. Во втором мяче не сориентировался, мог быь агрессивнее, но опасался из-за возможного пенальти. Есть моя вина, будем работать дальше».

«Результат на табло. Нужно что-то менять. Что – не знаю, но будем менять», – сказал Михавко.

Динамо впервые в истории проиграло три кряду матча.

Иван Зинченко
Комментарии 2
Ostrov Khortitsa
дайте еще времени Сашо - результат точно прийдет!!!
Перець
Продайте його кому небудь просто привозить через гру
