Забрали свое. РБ Лейпциг вернулся на второе место Бундеслиги
«Быки» дожали на своем поле Вердер и оформили победу
23 ноября были проведены заключительные два матча 11-го тура Бундеслиги.
На своем поле «РБ Лейпциг» уверенно разобрался с «Вердером» (2:0), вернув себе второе место в лиге.
«Унион» Берлин без украинского нападающего Дмитрия Богданова минимально обыграл на выезде «Санкт-Паули» (1:0). Автором единственного гола стал брат известного полузащитника Сами Хедиры – Рани.
Бундеслига. 11-й тур, 23 ноября
«РБ Лейпциг» – «Вердер» – 2:0
Голы: Уедраого, 63, Шлягер, 80
«Санкт-Паули» – «Унион» Берлин – 0:1
Гол: Хедира, 44
