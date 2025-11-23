Забрали свое. РБ Лейпциг вернулся на второе место Бундеслиги

23 ноября были проведены заключительные два матча 11-го тура Бундеслиги.

На своем поле «РБ Лейпциг» уверенно разобрался с «Вердером» (2:0), вернув себе второе место в лиге.

«Унион» Берлин без украинского нападающего Дмитрия Богданова минимально обыграл на выезде «Санкт-Паули» (1:0). Автором единственного гола стал брат известного полузащитника Сами Хедиры – Рани.

Бундеслига. 11-й тур, 23 ноября

«РБ Лейпциг» – «Вердер» – 2:0

Голы: Уедраого, 63, Шлягер, 80

«Санкт-Паули» – «Унион» Берлин – 0:1

Гол: Хедира, 44