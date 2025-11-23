Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забрали свое. РБ Лейпциг вернулся на второе место Бундеслиги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
23 ноября 2025, 20:33 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:35
Забрали свое. РБ Лейпциг вернулся на второе место Бундеслиги

«Быки» дожали на своем поле Вердер и оформили победу

Забрали свое. РБ Лейпциг вернулся на второе место Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября были проведены заключительные два матча 11-го тура Бундеслиги.

На своем поле «РБ Лейпциг» уверенно разобрался с «Вердером» (2:0), вернув себе второе место в лиге.

«Унион» Берлин без украинского нападающего Дмитрия Богданова минимально обыграл на выезде «Санкт-Паули» (1:0). Автором единственного гола стал брат известного полузащитника Сами Хедиры – Рани.

Бундеслига. 11-й тур, 23 ноября

«РБ Лейпциг» – «Вердер» – 2:0

Голы: Уедраого, 63, Шлягер, 80

«Санкт-Паули» – «Унион» Берлин – 0:1

Гол: Хедира, 44

РБ Лейпциг Вердер Санкт-Паули Унион Берлин чемпионат Германии по футболу Бундеслига Дмитрий Богданов
