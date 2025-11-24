Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 ноября 2025, 21:23
Украинцы не обрадуются. Жирона нацелилась на футболиста из рф

Внимание испанского гранда привлекает Алексей Батраков

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Батраков

Российский полузащитник московского «цска» Алексей Батраков привлекает внимание двух европейских клубов. О этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 21-летний футболист привлекает внимание «Монако» и «Жироны». В составе испанского клуба выступают сразу три украинца – вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее стали известны оценки Ваната и Цыганкова за матч с «Бетис».

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
