БОРЖЕС: «С ним у нас очень хорошие отношения»
Бразильский полузащитник ответил на вопросы клубной пресс-службы
Бразильский полузащитник «Кривбасса» Тиаго Боржес ответил на вопросы клубной пресс-службы:
– Тьяго, мы заметили, что твои социальные сети оформлены в черно-белых тонах. Какая история или символика стоит за этим стилистическим выбором?
– На самом деле за этим нет какой-то особой истории. Я просто очень сдержанный человек, и черно-белый стиль передает мой характер. Мне нравится его лаконичность и чистота. Кроме того, я много слежу за профилем Габриэла Барбозы – бразильского футболиста «Фламенго», стиль которого мне очень импонирует. Можно сказать, что его контент тоже в определенной степени вдохновляет меня.
– Чего ожидаешь от грядущего матча против «Вереса»? Что можешь сказать об этом сопернике и его сильных сторонах?
– Мы уже хорошо изучили команду соперника. У нас есть четкая стратегия, каждый из нас держит в уме все тренировочные установки. Надеюсь, что мы сможем провести качественный матч, реализовать все, над чем работали, и, конечно, одержать победу.
– Кто твой лучший друг в команде? С кем делишь комнату на базе?
– Я живу в одной комнате с Гильермой Баией. А моим лучшим другом Бакари Конате. С ним у нас очень хорошие отношения. В общем мне комфортно быть рядом с бразильскими ребятами – это дает ощущение дома.
– Что помогает тебе сконцентрироваться и настроиться на игру перед важными поединками?
– Перед матчем я люблю слушать музыку, иногда читаю какую-то книгу или Библию. Это помогает успокоиться, собрать мысли и настроиться на верную волну. Я считаю себя религиозным человеком. Так меня воспитали: с детства и объясняли, что правильно, а что нет. И эти принципы стараюсь применять в повседневной жизни и спорте.
Ранее Артур Микитишин поделился ожиданиями от матча с «Кривбассом».
