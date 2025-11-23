Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 12:23
БОРЖЕС: «С ним у нас очень хорошие отношения»

Бразильский полузащитник ответил на вопросы клубной пресс-службы

БОРЖЕС: «С ним у нас очень хорошие отношения»
ФК Кривбасс. Тиаго Боржес

Бразильский полузащитник «Кривбасса» Тиаго Боржес ответил на вопросы клубной пресс-службы:

– Тьяго, мы заметили, что твои социальные сети оформлены в черно-белых тонах. Какая история или символика стоит за этим стилистическим выбором?

– На самом деле за этим нет какой-то особой истории. Я просто очень сдержанный человек, и черно-белый стиль передает мой характер. Мне нравится его лаконичность и чистота. Кроме того, я много слежу за профилем Габриэла Барбозы – бразильского футболиста «Фламенго», стиль которого мне очень импонирует. Можно сказать, что его контент тоже в определенной степени вдохновляет меня.

– Чего ожидаешь от грядущего матча против «Вереса»? Что можешь сказать об этом сопернике и его сильных сторонах?

– Мы уже хорошо изучили команду соперника. У нас есть четкая стратегия, каждый из нас держит в уме все тренировочные установки. Надеюсь, что мы сможем провести качественный матч, реализовать все, над чем работали, и, конечно, одержать победу.

– Кто твой лучший друг в команде? С кем делишь комнату на базе?

– Я живу в одной комнате с Гильермой Баией. А моим лучшим другом Бакари Конате. С ним у нас очень хорошие отношения. В общем мне комфортно быть рядом с бразильскими ребятами – это дает ощущение дома.

– Что помогает тебе сконцентрироваться и настроиться на игру перед важными поединками?

– Перед матчем я люблю слушать музыку, иногда читаю какую-то книгу или Библию. Это помогает успокоиться, собрать мысли и настроиться на верную волну. Я считаю себя религиозным человеком. Так меня воспитали: с детства и объясняли, что правильно, а что нет. И эти принципы стараюсь применять в повседневной жизни и спорте.

Ранее Артур Микитишин поделился ожиданиями от матча с «Кривбассом».

Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
