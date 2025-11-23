Украина. Премьер лига23 ноября 2025, 11:49 |
749
2
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Гимнаст является фанатом донецкого Шахтера
23 ноября 2025, 11:49 |
749
Известный украинский гимнаст Олег Верняев, являющийся фанатом донецкого Шахтера, подколол киевское Динамо после поражения «бело-синих» в матче против Колоса (1:2) в 13 туре УПЛ.
«Шахтер, с победой! В Киеве – +10», – лаконично написал спортсмен.
Донецкий Шахтер разгромил Оболонь (6:0) и оторвался от киевского «Динамо» на 10 турнирных баллов.«Горняки» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая занимающий вторую строчку ЛНЗ на 4 зачетных пункта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2025, 08:55 11
Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения
Футбол | 23 ноября 2025, 04:05 3
Динамо будет платить штраф
Футбол | 23.11.2025, 09:36
Футбол | 23.11.2025, 09:11
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Бразилія святкує ! )
Одні українці на фото, як і в самому шахраї І не мєльдонієвому ублюдку який захищав кацапів - щось ще писати.
Популярные новости
21.11.2025, 09:30
22.11.2025, 02:02
23.11.2025, 07:11 49
21.11.2025, 17:30 21
21.11.2025, 17:02 3
22.11.2025, 08:38 3
22.11.2025, 08:09 11
21.11.2025, 08:24 5