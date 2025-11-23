«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом

Известный украинский гимнаст Олег Верняев, являющийся фанатом донецкого Шахтера, подколол киевское Динамо после поражения «бело-синих» в матче против Колоса (1:2) в 13 туре УПЛ.

«Шахтер, с победой! В Киеве – +10», – лаконично написал спортсмен.

Донецкий Шахтер разгромил Оболонь (6:0) и оторвался от киевского «Динамо» на 10 турнирных баллов.«Горняки» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая занимающий вторую строчку ЛНЗ на 4 зачетных пункта.