Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Шахтера: «Туран говорит это перед каждой игрой»
Украина. Премьер лига
Легионер Шахтера: «Туран говорит это перед каждой игрой»

Лука Мейреллиш высказался о победе над «Оболонью»

Легионер Шахтера: «Туран говорит это перед каждой игрой»
ФК Шахтер Донецк. Лука Мейреллиш

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Лука Мейреллиш поделился эмоциями после победы своей команды над киевской Оболонью в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

– После убедительной победы со счетом 6:0, какие эмоции ты испытываешь? И что стало ключом к такой результативной игре?

– Безусловно, наш ключ – это коллективная работа. Большая игра, отличное совместное выступление – все единые, каждый отдал максимум. Поэтому хочу отметить всю команду и эту победу.

– Ты активно участвовал в атакующих действиях. Можешь ли вспомнить свой гол? И что стало залогом столь большого счета?

– Как я сказал, отличная коллективная игра. Мы смогли вернуться во втором тайме и навязать высокий темп, очень высокий темп против соперника. Они, к счастью, быстро остались в меньшинстве после перерыва – это дало нам большое преимущество во втором тайме, и мы смогли забить много голов. И очень радуюсь, как я уже сказал, замечательной игре команды. Вышедшие на замену хорошо помогли «Шахтеру».

– У команды было очень боевое настроение перед матчем, знаем, что Арда Туран всегда вас качественно мотивирует перед каждой игрой, однако, возможно, теперь говорил что-то особенное?

– Он говорит речь перед каждой игрой. Он крайне конкурентен – и это очень положительно для нашей команды, которая всегда получается более собранной, более готовой, борется более упорно. Это нам очень помогает. Он очень энергичный человек, который только придает позитив. Так что он отличный тренер, который только поможет «Шахтеру» и каждому в нашей команде. Мы слышим его и олицетворяем его слова на практике, поэтому все очень хорошо для нас.

– Сейчас «Шахтер» уверен лидер в турнирной таблице. Что следует продолжать показывать команде, чтобы радовать болельщиков именно такими победами?

– Надо выходить на каждый поединок максимально сосредоточенным и настроенным, чтобы мы могли выигрывать больше матчей с таким преимуществом в голах. Это придает уверенности команде во всех играх. И я очень рад замечательной игре команды, мы на пути развития и продолжим так, потому что наш тренер не позволяет нам терять концентрацию или останавливаться в развитии. Давай, Шахтер! – сказал Лука Мейреллиш.

Лука Мейреллиш Шахтер Донецк Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
