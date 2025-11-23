Мама могла сорвать трансфер испанского легионера в УПЛ: «Она волнуется»

Испанский легионер Эпицентра Хоакин Сифуэнтес рассказал, как его семья отреагировала на вариант с трансфером в Украинскую Премьер-лигу.

– Как ты очутился в Эпицентре?

– Мне требовалось изменение обстановки. Летом мой агент рассказал, что есть вариант уехать в Украину. Я подумал: "О, прикольно!" Я знал, что здесь хороший чемпионат, но ситуация с войной несколько посеяла судьбу сомнения. Я сказал: «Надо попробовать. Такого шанса судьба может и не дать.

– Эпицентр не предлагал контракт тебе сразу, а только приехать на просмотр. Как к этому отнесся?

– Это нормальное явление. Сначала это меня насторожило, но на другой стороне медали был шанс заявить о себе в УПЛ. Это перевесило больше. Я ничего не терял, в сущности. Несмотря на то, что я был без контракта, мне было сразу хорошее отношение со стороны клуба, ребят, работников. Не везде так могут отнестись к игроку, что может в любую секунду поехать назад. С первого дня мне помогали освоиться, и я хотел отблагодарить за это своей игрой. Что я заслуживаю играть здесь.

– Как отреагировал, когда Эпицентр пригласил тебя в свой состав?

– Я сразу позвонил семье, чтобы поделиться радостным известием, что буду играть в футбол здесь, в Украине.

– Не отказывали тебя из-за войны?

– Мама очень переживала. Я объяснял, что это мой шанс пойти за мечтой играть на самом высоком уровне. Она меня поддержала, но очень сильно волнуется, когда по ТВ показывают жуткие кадры. Сейчас она немного разбирается в контексте. Если едем на выезд в Киев, то она очень переживает, чтобы ничего не случилось. Столько времени вы сражаетесь, многие невинные люди продолжают страдать. Это многое говорит о том, что вы любите свою страну и готовы за нее драться. Даже я уже к сиренам привык. Реагирую, как и все ребята. Концентрируюсь на позитиве и не думаю о плохом, – сказал испанец.