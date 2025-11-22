Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 12:50
Ротань хочет забрать в Полесье легионера из другого клуба УПЛ

Теди Цара может сменить клубную прописку уже зимой

Ротань хочет забрать в Полесье легионера из другого клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Житомирское Полесье планирует точечно усилить атакующее звено команды, осуществив трансфер легионера Александрии.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «волков» Руслан Ротань хочет снова поработать вместе с албанским легионером Теди Царой, которого тренировал в расположении «Александрии».«Волки» пока не делали официальных предложений «горожанам» по трансферу.

Действующий контракт Теди Цары с Александрией истекает 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне албанец провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами.

Бомбардирские достижения албанца не слишком помогают Александрии в нынешнем сезоне УПЛ. Подопечные Кирилла Нестеренко занимают 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.

