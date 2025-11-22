Ротань хочет забрать в Полесье легионера из другого клуба УПЛ

Житомирское Полесье планирует точечно усилить атакующее звено команды, осуществив трансфер легионера Александрии.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «волков» Руслан Ротань хочет снова поработать вместе с албанским легионером Теди Царой, которого тренировал в расположении «Александрии».«Волки» пока не делали официальных предложений «горожанам» по трансферу.

Действующий контракт Теди Цары с Александрией истекает 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне албанец провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами.

Бомбардирские достижения албанца не слишком помогают Александрии в нынешнем сезоне УПЛ. Подопечные Кирилла Нестеренко занимают 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.