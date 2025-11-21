Роман ГРИГОРЧУК: «Это топ-команда. Жаль, что они не играют в еврокубках»

Известный украинский тренер Роман Григорчук расхвалил житомирское Полесье. Специалист считает, что именно волки сейчас демонстрируют топовый футбол и могли бы навести шорох в еврокубках.

– Еще в начале сезона я сказал, что, чтобы построить ту игру, которую хочет видеть Ротань, Полесье в полноценном виде мы увидим только после зимних сборов, но ошибся.

Теперь мы видим, что даже раньше заметны улучшения в игре команды. Полесье с каждой игрой становится все лучше и с каждой игрой демонстрирует хороший футбол. Полесье – это топ-команда, демонстрирующая топ-футбол. Даже жаль, что сейчас они не выступают в еврокубках, – сказал Роман.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 12 сыгранных матчей. Подопечные Руслана Ротаня не смогли пробиться в основной раунд Лиги конференций, уступив Фиорентине в квалификации.