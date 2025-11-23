Туран отреагировал на позор Динамо: «Есть еще ЛНЗ и Полесье»
Арда заговорил о борьбе за титул УПЛ
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал о борьбе за чемпионство в Украинской Премьер-лиге после очередной потери очков киевским Динамо.
«Прежде всего есть одна вещь, которую я хотел бы отметить: любая команда, играющая в национальном чемпионате, должна сосредотачиваться только на внутренних делах.
Безусловно, мы относимся с уважением ко всем нашим конкурентам за чемпионство в этом сезоне: ЛНЗ, Динамо, Полесье, и считаю, должны интересоваться только своими делами», – сказал Туран.
Донецкий Шахтер разгромил Оболонь (6:0) и оторвался от киевского Динамо на 10 турнирных баллов. «Горняки» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая занимающий вторую строчку ЛНЗ на 4 зачетных пункта.
Да и ЛНЗ неплохо бы "поставить на место". Черкасцы нехило так "подловили" Шахту на растяжке между еврокубковыми и играми и играми со столичной дырой...