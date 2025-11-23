Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран отреагировал на позор Динамо: «Есть еще ЛНЗ и Полесье»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 14:54 |
680
1

Туран отреагировал на позор Динамо: «Есть еще ЛНЗ и Полесье»

Арда заговорил о борьбе за титул УПЛ

23 ноября 2025, 14:54 |
680
1 Comments
Туран отреагировал на позор Динамо: «Есть еще ЛНЗ и Полесье»
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал о борьбе за чемпионство в Украинской Премьер-лиге после очередной потери очков киевским Динамо.

«Прежде всего есть одна вещь, которую я хотел бы отметить: любая команда, играющая в национальном чемпионате, должна сосредотачиваться только на внутренних делах.

Безусловно, мы относимся с уважением ко всем нашим конкурентам за чемпионство в этом сезоне: ЛНЗ, Динамо, Полесье, и считаю, должны интересоваться только своими делами», – сказал Туран.

Донецкий Шахтер разгромил Оболонь (6:0) и оторвался от киевского Динамо на 10 турнирных баллов. «Горняки» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая занимающий вторую строчку ЛНЗ на 4 зачетных пункта.

По теме:
Кривбасс – Верес – 2:2. Безумный камбек. Видео голов и обзор
Ротань vs Нагорняк. Известны составы на матч Полесье – Эпицентр в УПЛ
«О чемпионстве можно забыть». Федорчук – о перспективах Динамо в УПЛ
Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо Оболонь - Шахтер ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 23:48 1
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины

Мариуш – о словах Мартина Далина

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 49
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Другие виды | 23.11.2025, 11:35
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Футбол | 23.11.2025, 13:37
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23.11.2025, 09:11
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Да, Полесье это хороший раздражитель. Горняки просто обязаны во втором круге "снять проклятие". Есть, конечно, победа в прошлогоднем Кубке, но это не в УПЛ и не в счёт. 
Да и ЛНЗ неплохо бы "поставить на место". Черкасцы нехило так "подловили" Шахту на растяжке между еврокубковыми и играми и играми со столичной дырой...
Ответить
0
Популярные новости
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 1
Бокс
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 3
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 11
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем