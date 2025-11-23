Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Криштиану Роналду удивил всех сменой номера в Аль-Наср. Что это было?
23 ноября 2025, 02:22 |
ФОТО. Криштиану Роналду удивил всех сменой номера в Аль-Наср. Что это было?

ФОТО. Криштиану Роналду удивил всех сменой номера в Аль-Наср. Что это было?
Instagram. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду разместил в Instagram свежие фотографии с тренировки «Аль-Насра» – и моментально вызвал волну обсуждений в комментариях.

Причина проста: легендарный португалец, который всю карьеру ассоциируется со своим культовым №7, неожиданно появился в манишке с номером 9.

На снимках Роналду улыбается, бет по мячу и общается с партнерами, но все внимание фанатов приковано именно к «девятке» на тренировочной манишке.

В комментариях тут же разгорелось обсуждение: «Почему номер 9?», «Что происходит?», «CR9 вернулся?».

Пост Роналду уже собрал более 3,5 миллиона лайков, а загадочная «девятка» стала головной темой обсуждений в футбольных соцсетях.

На самом деле все объясняется достаточно просто. Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш использует манишки з номерами не как игровые номера, а как обозначение позиций на поле во время тренировки.

У нападающего, который играет на острие атаки, традиционное обозначение – классическая «девятка». И поскольку Роналду в схемах Жезуша действует именно как центральный форвард, завершатель атак, ему и выдали манишку с №9.

По теме:
ФОТО. Итальянская журналистка засветила бюсгальтер на матче Серии А
ФОТО. Звездный футболист провел засекреченное свидание в Стамбуле
Нуньес прервал голевую засуху. Аль-Хиляль рвется в лидеры
фото Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд lifestyle чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
