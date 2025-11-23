ФОТО. Звездный футболист провел засекреченное свидание в Стамбуле

Появилось больше фотографий с недавнего появления Джейдона Санчо и его девушки Saweetie в Стамбуле.

По данным турецких СМИ, английский футболист и американская рэперша буквально застыли, когда заметили папарацци, которые ждали их у входа в ресторан в районе Сиркеджи, в округе Фатих.

Санчо и Saweetie просидели в машине целых 30 минут, прежде чем вмешалась охрана.

Сотрудники безопасности у входа даже вступили в перепалку с журналистами, и только после этого пара смогла медленно подъехать вплотную к двери, чтобы незаметно проскользнуть внутрь на приватный ужин.