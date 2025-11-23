Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нуньес прервал голевую засуху. Аль-Хиляль рвется в лидеры
Чемпионат Саудовской Аравии
Дамак
22.11.2025 15:40 – FT 0 : 0
Аль-Наджма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
23 ноября 2025, 00:59 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:04
35
0

Нуньес прервал голевую засуху. Аль-Хиляль рвется в лидеры

22 ноября было проведено три матча 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии

23 ноября 2025, 00:59 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:04
35
0
Нуньес прервал голевую засуху. Аль-Хиляль рвется в лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

22 ноября прошли три матча 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» продолжил гонку за первым местом. Команда благодаря голам Дарвина Нуньеса и Рубена Невеша минимально обыграла «Аль-Фатех» (2:1).

Уругвайский форвард даже прервал голевое бездействие, которое длилось у него шесть матчей.

«Аль-Иттифак» встретился с клубом «Аль-Фейха» и оформил победу со счетом 3:2. Два мяча на счету Муссы Дембеле, один гол забил Джоржиньо Вейналдум.

Третий поединок «Дамак» – «Аль-Наджма» завершился вничью – 0:0.

Чемпионат Саудовской Аравии. 9-й тур, 22 ноября

«Аль-Хиляль» – «Аль-Фатех» – 2:1

Голы: Нуньес, 26, Невеш, 88 (пен.) – Батна, 9 (пен.)

Удаление: Аль-Давсари, 79

«Аль-Иттифак» – «Аль-Фейха» – 3:2

Голы: Дембеле, 10, 57, Вейналдум, 27 – Аль-Хайбари, 65

«Дамак» – «Аль-Наджма» – 0:0

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 8 8 0 0 26 - 4 23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 24
2 Аль-Хиляль 9 7 2 0 24 - 9 19.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Хиляль22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль 23
3 Аль-Таавун 8 7 0 1 23 - 12 23.11.25 19:30 Аль-Таавун - Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун 21
4 Аль-Ахли Джидда 9 5 4 0 12 - 6 19.12.25 15:45 Дамак - Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19
5 Аль-Кадaсиа 9 5 2 2 16 - 9 19.12.25 16:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа 17
6 Аль-Халидж 8 4 2 2 21 - 11 23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун 14
7 Аль-Иттихад 9 4 2 3 17 - 15 20.12.25 19:30 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад 14
8 Неом 8 4 1 3 12 - 13 23.11.25 19:30 Аль-Таавун - Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом 13
9 Аль-Иттифак 9 3 3 3 13 - 18 19.12.25 16:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль 12
10 Аль-Фейха 9 3 2 4 11 - 13 21.12.25 16:50 Аль-Фейха - Неом22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад 11
11 Аль-Холуд 9 3 0 6 13 - 17 21.12.25 19:30 Аль-Халидж - Аль-Холуд21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма 9
12 Аль-Хазм 9 2 3 4 8 - 14 20.12.25 19:30 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм 9
13 Аль-Рияд 9 2 2 5 10 - 19 20.12.25 15:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд 8
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8 1 4 3 6 - 10 23.11.25 17:05 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд 7
15 Дамак 9 0 5 4 8 - 17 19.12.25 15:45 Дамак - Аль-Ахли Джидда22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак 5
16 Аль-Фатех 9 1 2 6 10 - 21 20.12.25 16:30 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех 5
17 Аль-Ахдуд 8 1 1 6 8 - 17 23.11.25 17:05 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд 4
18 Аль-Наджма 9 0 1 8 7 - 20 21.12.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма 1
Полная таблица

По теме:
Бензема забил в Саудовской Аравии. Аль-Иттихад застрял в середине таблицы
МЮ планирует вернуть звезду сборной Португалии из Саудовской Аравии
«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Фатех Аль-Иттифак Аль-Фейха Аль-Наджма Дамак Дарвин Нуньес Рубен Невеш Джорджиньо Вейналдум Мусса Дембеле
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны
Футбол | 22 ноября 2025, 22:21 0
Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны
Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны

Внимание мадридского гранда привлекает Эбрима Тункара

Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 08:38 3
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины

Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»

Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Футбол | 22.11.2025, 19:40
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Бокс | 22.11.2025, 05:42
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 22.11.2025, 20:41
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 6
Футбол
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
21.11.2025, 19:59 26
Футбол
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
21.11.2025, 14:33 2
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем