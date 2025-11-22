Греция22 ноября 2025, 22:22 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:24
Роман Яремчук отличился 5-м ассистом за греческий Олимпиакос
Всего в активе украинского форварда уже 33 результативные передачи в составе иностранных команд
Украинский форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук отличился своим 5-м ассистом за клуб.
Произошло это в матче 11-го тура чемпионата Греции, в котором Олимпиакос победил Атромитос со счетом 3:0.
Роман Яремчук вышел на замену по ходу второго тайма и осуществил результативную передачу на иранца Мехди Тареми.
Украинский нападающий имеет в активе уже 33 ассиста за иностранные клубы.
Ассисты Романа Яремчука за иностранные клубы (33)
- 18 – Гент
- 7 – Бенфика
- 5 – Олимпиакос
- 3 – Брюгге
Роман Яремчук, статистика выступлений за Олимпиакос
- 39 матчей (27 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 4 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)
- 12 голов (6 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)
- 5 ассистов (4 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)
