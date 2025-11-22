Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман Яремчук отличился 5-м ассистом за греческий Олимпиакос
Греция
22 ноября 2025, 22:22 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:24
88
0

Всего в активе украинского форварда уже 33 результативные передачи в составе иностранных команд

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук отличился своим 5-м ассистом за клуб.

Произошло это в матче 11-го тура чемпионата Греции, в котором Олимпиакос победил Атромитос со счетом 3:0.

Роман Яремчук вышел на замену по ходу второго тайма и осуществил результативную передачу на иранца Мехди Тареми.

Украинский нападающий имеет в активе уже 33 ассиста за иностранные клубы.

Ассисты Романа Яремчука за иностранные клубы (33)

  • 18 – Гент
  • 7 – Бенфика
  • 5 – Олимпиакос
  • 3 – Брюгге

Роман Яремчук, статистика выступлений за Олимпиакос

  • 39 матчей (27 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 4 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)
  • 12 голов (6 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)
  • 5 ассистов (4 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)
Олимпиакос Пирей Атромитос чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
