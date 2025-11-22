Роман Яремчук отличился 5-м ассистом за греческий Олимпиакос

Украинский форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук отличился своим 5-м ассистом за клуб.

Произошло это в матче 11-го тура чемпионата Греции, в котором Олимпиакос победил Атромитос со счетом 3:0.

Роман Яремчук вышел на замену по ходу второго тайма и осуществил результативную передачу на иранца Мехди Тареми.

Украинский нападающий имеет в активе уже 33 ассиста за иностранные клубы.

Ассисты Романа Яремчука за иностранные клубы (33)

18 – Гент

7 – Бенфика

5 – Олимпиакос

3 – Брюгге

Роман Яремчук, статистика выступлений за Олимпиакос