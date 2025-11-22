24-летний украинский полузащитник Иван Желизко стал автором первого забитого гола за «Лехию» Гданьск в матче 16-го чемпионата Польши против «Легии» Варшавы.

Игрок из Украины удачно поймал мяч на 42-й минуте и ударом в одно касание положил мяч в сетку ворот соперника.

Благодаря стараниям Иван «Лехия» выиграла первый тайм со счетом 1:0.

В этом сезоне Желизко уже оформил две голевые передачи и четыре забитых мяча.

ВИДЕО. Украинец ударом с лета поразил ворота польской Легии