Польша22 ноября 2025, 22:17 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:29
ВИДЕО. Украинец ударом с лета поразил ворота польской Легии
Иван Желизко своим выстрелом вывел «Лехию» вперед
22 ноября 2025, 22:17 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:29
24-летний украинский полузащитник Иван Желизко стал автором первого забитого гола за «Лехию» Гданьск в матче 16-го чемпионата Польши против «Легии» Варшавы.
Игрок из Украины удачно поймал мяч на 42-й минуте и ударом в одно касание положил мяч в сетку ворот соперника.
Благодаря стараниям Иван «Лехия» выиграла первый тайм со счетом 1:0.
В этом сезоне Желизко уже оформил две голевые передачи и четыре забитых мяча.
