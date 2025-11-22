Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Украинец ударом с лета поразил ворота польской Легии
Польша
22 ноября 2025, 22:17 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:29
Иван Желизко своим выстрелом вывел «Лехию» вперед

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко

24-летний украинский полузащитник Иван Желизко стал автором первого забитого гола за «Лехию» Гданьск в матче 16-го чемпионата Польши против «Легии» Варшавы.

Игрок из Украины удачно поймал мяч на 42-й минуте и ударом в одно касание положил мяч в сетку ворот соперника.

Благодаря стараниям Иван «Лехия» выиграла первый тайм со счетом 1:0.

В этом сезоне Желизко уже оформил две голевые передачи и четыре забитых мяча.

Иван Желизко чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Легия Варшава видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
