  КАЛЮЖНЫЙ: «Соперник бегал за мной и толкал. А потом – плюнул в меня»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 20:46
КАЛЮЖНЫЙ: «Соперник бегал за мной и толкал. А потом – плюнул в меня»

Иван рассказал о ходе матча с «Карпатами»

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Капитан харьковского «Металлиста 1925» Иван Калюжный поделился мыслями о победном матче против львовских «Карпат», который прошёл в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги (2:1).

– Поздравляю с победой! Она была такой долгожданной для «Металлиста 1925». Сегодня ты был в самом эпицентре всех событий. Что вызвало такие эмоции? Так соскучился по клубному футболу?

– Спасибо за поздравления. Арбитру нужно урегулировать эти эмоции. В первом тайме их игрок под номером 21 бегал за мной и толкал меня в спину, а во втором – плюнул в меня. Этого никто не замечал, но все видели, что делаем мы. Считаю, что арбитры должны быть компетентными в таких моментах, потому что этот игрок провоцирует всю игру. Но пусть это останется на их усмотрение.

– Что произошло в эпизоде с Сычем? Видела, что позже вы обнимались – значит, конфликт исчерпан?

– Он сфолил, я упал. Он ударил меня под колено, мне было больно, я лежал, а ещё и получил жёлтую карточку. Я не понимаю почему, ведь даже к арбитру не обращался. Но в последних матчах арбитры реагируют на любое моё действие именно так. Я, как капитан, никогда не разговариваю в грубой форме. Если кого-то обидел – прошу прощения. Но не могу понять, почему в каждой игре получаю непонятные карточки.

– В последние минуты был эпизод с возможным назначением пенальти. Ты был уверен, что его не будет, или все же сомневался?

– Нет, я был уверен, что пенальти не будет. Мяч попал мне в живот. Но в этом эпизоде арбитр сразу назначил пенальти. Он сказал, что моя рука была поднята вверх, но на самом деле она была возле тела. Такое бывает. Спасибо, что арбитр пошел смотреть VAR. Я сразу объяснил, что сначала мяч попал в живот, а потом в локоть – так и вышло.

– И исходя из сегодняшней игры, считаешь ли ты победу «Металлиста 1925» заслуженной?

– Считаю, что да. Эту победу мы посвящаем Андрею Викторовичу Полунину. Царство ему небесное. Мы будем очень скучать.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Карпаты - Металлист 1925 Иван Калюжный
Источник: ФК Металлист 1925
