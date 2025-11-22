Стала известна оценка Малиновского за матч с Кальяри
Украинский хавбек провел на поле 88 минут
Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского за матч с «Кальяри».
Поединок 12-го тура чемпионата Италии принимал стадион «Сардиния Арена» в городе Кальяри.
Встреча завершилась в результативную ничью со счетом 3:3.
Украинский хавбек провел на поле 88 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.2 балла.
Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий гостей Витинья – на его счету один гол и оценки 8.4 и 8.7.
