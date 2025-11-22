Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна оценка Малиновского за матч с Кальяри
Италия
22 ноября 2025, 20:42 |
Стала известна оценка Малиновского за матч с Кальяри

Украинский хавбек провел на поле 88 минут

Стала известна оценка Малиновского за матч с Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского за матч с «Кальяри».

Поединок 12-го тура чемпионата Италии принимал стадион «Сардиния Арена» в городе Кальяри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча завершилась в результативную ничью со счетом 3:3.

Украинский хавбек провел на поле 88 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.2 балла.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий гостей Витинья – на его счету один гол и оценки 8.4 и 8.7.

Серия A Дженоа Кальяри чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Витинья (Дженоа)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
