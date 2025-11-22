ВИДЕО. Надежда есть? Легионер Динамо отыграл один гол в матче с Колосом

В субботу, 22 ноября 2025 года, в Ковалевке состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги – местный «Колос» принимает киевское «Динамо» на своем стадионе «Колос».

На 86-й минуте игры нигерийский вингер Шола Огундана сократил отставание киевлян от ковалевцев – 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шола занес мяч в ворота соперника после прострела от Александра Пихалонко.

ВИДЕО. Есть ли надежда? Легионер Динамо отыграл один гол в матче с Колосом