ВИДЕО. Надежда есть? Легионер Динамо отыграл один гол в матче с Колосом
Забитым мячом на 86-й минуте отличился Шола Огундана
В субботу, 22 ноября 2025 года, в Ковалевке состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги – местный «Колос» принимает киевское «Динамо» на своем стадионе «Колос».
На 86-й минуте игры нигерийский вингер Шола Огундана сократил отставание киевлян от ковалевцев – 1:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шола занес мяч в ворота соперника после прострела от Александра Пихалонко.
ВИДЕО. Есть ли надежда? Легионер Динамо отыграл один гол в матче с Колосом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если киевляне потеряют очки, то вернуться в чемпионскую гонку им будет очень сложно
Поединок состоится 22 ноября и начнется в 17:15 по Киеву