  ВИДЕО. Надежда есть? Легионер Динамо отыграл один гол в матче с Колосом
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 17:21
Забитым мячом на 86-й минуте отличился Шола Огундана

ФК Динамо Киев. Шола Огундана

В субботу, 22 ноября 2025 года, в Ковалевке состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги – местный «Колос» принимает киевское «Динамо» на своем стадионе «Колос».

На 86-й минуте игры нигерийский вингер Шола Огундана сократил отставание киевлян от ковалевцев – 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шола занес мяч в ворота соперника после прострела от Александра Пихалонко.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
kadaad .
Идиот шовковский не выпустил его в основе!
Ответить
0
