Обнародованы стартовые составы на поединок Оболонь – Шахтер
Матч стартует в 18:00 по киевскому времени
Главные тренеры «Оболони» и донецкого «Шахтера» – Александр Антоненко и Арда Туран – определились со стартовыми составами на матч 13-го тура УПЛ.
Поединок между киевской командой и «горняками» примет «Оболонь Арена». Начало игры запланировано на 18:00 по киевскому времени.
«Оболонь» имеет 16 очков и расположился на 11-м месте. «Шахтер» идет на вершине турнирной таблицы, имея в своем активе 27 баллов.
Обнародованы стартовые составы на поединок Оболонь – Шахтер:
