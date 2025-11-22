Главные тренеры «Оболони» и донецкого «Шахтера» – Александр Антоненко и Арда Туран – определились со стартовыми составами на матч 13-го тура УПЛ.

Поединок между киевской командой и «горняками» примет «Оболонь Арена». Начало игры запланировано на 18:00 по киевскому времени.

«Оболонь» имеет 16 очков и расположился на 11-м месте. «Шахтер» идет на вершине турнирной таблицы, имея в своем активе 27 баллов.

Обнародованы стартовые составы на поединок Оболонь – Шахтер: