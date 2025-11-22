Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 17:11 | Обновлено 22 ноября 2025, 17:13
Обнародованы стартовые составы на поединок Оболонь – Шахтер

Матч стартует в 18:00 по киевскому времени

Обнародованы стартовые составы на поединок Оболонь – Шахтер
Коллаж Sport.ua

Главные тренеры «Оболони» и донецкого «Шахтера» – Александр Антоненко и Арда Туран – определились со стартовыми составами на матч 13-го тура УПЛ.

Поединок между киевской командой и «горняками» примет «Оболонь Арена». Начало игры запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Оболонь» имеет 16 очков и расположился на 11-м месте. «Шахтер» идет на вершине турнирной таблицы, имея в своем активе 27 баллов.

Обнародованы стартовые составы на поединок Оболонь – Шахтер:

По теме:
Хавбек Динамо:«Не знаю, что с нами происходит. Проигрываем»
Костышин рассказал, за счет чего Колос шокировал Динамо
Что происходит с Динамо? Шахтер может сделать +10 в таблице
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев смотреть онлайн Оболонь - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
