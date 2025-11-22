Матч против Брайтона станет для Ярмолюка 70-м в АПЛ и 80-м за Брентфорд

Егор Ярмолюк сегодня сыграет 70-й матч в АПЛ и 80-й за Брентфорд во всех турнирах.

Произойдет это в выездном поединке 12-го тура Премьер-лиги против Брайтона. Ярмолюк снова выйдет на матч в стартовом составе.

В истории АПЛ игрок Брентфорда станет пятым украинцем с 70+ матчами.

Ранее подобными достижениями отличились Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (118), Олег Лужный (81) и Илья Забарный (78).

Кроме того, предстоящий матч станет для Ярмолюка 80-м за Брентфорд: 70 – АПЛ, 7 – Кубок лиги, 3 – Кубок Англии.

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом игры Брайтон – Брентфорд)