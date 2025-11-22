Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Матч против Брайтона станет для Ярмолюка 70-м в АПЛ и 80-м за Брентфорд

Игрок Брентфорда станет пятым украинцем с 70+ поединками в Английской Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Егор Ярмолюк сегодня сыграет 70-й матч в АПЛ и 80-й за Брентфорд во всех турнирах.

Произойдет это в выездном поединке 12-го тура Премьер-лиги против Брайтона. Ярмолюк снова выйдет на матч в стартовом составе.

В истории АПЛ игрок Брентфорда станет пятым украинцем с 70+ матчами.

Ранее подобными достижениями отличились Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (118), Олег Лужный (81) и Илья Забарный (78).

Кроме того, предстоящий матч станет для Ярмолюка 80-м за Брентфорд: 70 – АПЛ, 7 – Кубок лиги, 3 – Кубок Англии.

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом игры Брайтон – Брентфорд)

  • 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
  • 118 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулвергемптон)
  • 78 – Илья Забарный (Борнмут)
  • 70 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
  • 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
