Матч против Брайтона станет для Ярмолюка 70-м в АПЛ и 80-м за Брентфорд
Игрок Брентфорда станет пятым украинцем с 70+ поединками в Английской Премьер-лиге
Егор Ярмолюк сегодня сыграет 70-й матч в АПЛ и 80-й за Брентфорд во всех турнирах.
Произойдет это в выездном поединке 12-го тура Премьер-лиги против Брайтона. Ярмолюк снова выйдет на матч в стартовом составе.
В истории АПЛ игрок Брентфорда станет пятым украинцем с 70+ матчами.
Ранее подобными достижениями отличились Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (118), Олег Лужный (81) и Илья Забарный (78).
Кроме того, предстоящий матч станет для Ярмолюка 80-м за Брентфорд: 70 – АПЛ, 7 – Кубок лиги, 3 – Кубок Англии.
Матчи украинцев в АПЛ (с учетом игры Брайтон – Брентфорд)
- 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
- 118 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулвергемптон)
- 78 – Илья Забарный (Борнмут)
- 70 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
- 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 53 – Михаил Мудрик (Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (Челси)
- 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
