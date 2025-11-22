Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Кальяри назвали составы на матч Серии А

В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Кальяри» и «Дженоа».

Команды сыграют на стадионе «Unipol Domus» в Кальяри, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Наставники команд – Фабио Писакане и Даниэлле де Росси – определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

После 11 туров «Кальяри» набрал десять баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. «Дженоа» занимает 18-е место, имея в своем активе семь пунктов.

Стартовые составы Кальяри и Дженоа на матч Серии А: