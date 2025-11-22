ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Оболони

В 13-м туре УПЛ «Шахтер» на выезде сыграет с «Оболонью». Игра пройдет 22 ноября в 18:00 в Киеве на «Оболонь-Арене».

«Шахтер» после 12 туров является лидером УПЛ, имея 27 очков и лучшую в чемпионате разницу забитых и пропущенных мячей: 29–10. Такому показателю, в частности, способствовали последние результаты подопечных Арды Турана – 3 подряд убедительные победы: над «Кудривкой» (4:0), киевским «Динамо» (3:1) и «Полтавой» (7:1). Интересно, что в предыдущем матче с полтавцами голами в составе «горняков» отметились 6 игроков: Марлон Гомес, Педриньо, Эгиналду, Олег Очеретько, Невертон и Ефим Конопля. В то же время лучшими бомбардирами команды остаются бразильцы Кауан Элиас (8 голов, 3 ассиста) и Педриньо (5 голов, 8 ассистов).

В международную паузу 8 футболистов «Шахтера» выступали за свои национальные и молодежные сборные и вернулись в расположение клуба на этой неделе. Впереди у «оранжево-черных» очередной напряженный игровой отрезок, ведь в течение следующего месяца команда проведет 4 матча УПЛ и 3 поединка Лиги конференций УЕФА.

«Оболонь» в 12 матчах чемпионата имеет одинаковое количество побед, ничьих и поражений – по 4. Сейчас команда под руководством Александра Антоненко с 16 очками (разница мячей: 11–15) занимает 11-е место в таблице. В предыдущем туре киевляне благодаря голам Дениса Устименко и Олега Слободяна на выезде обыграли новичка элитного дивизиона «Эпицентр» (2:1). Самым результативным игроком «пивоваров» является 30-летний полузащитник Сергей Суханов (4 гола).

«Шахтер» и «Оболонь» встречались в 4 матчах чемпионата, и «горняки» выигрывали во всех. Общая разница мячей: 10–0 в пользу горняков.

29 марта команды играли на «Оболонь-Арене». «Оранжево-черные» имели преимущество на протяжении всего поединка и забили по голу в каждом из таймов: на 23-й минуте Эгиналду открыл счет, а на 89-й Антон Глущенко установил окончательный победный результат 2:0.

На матче «Оболонь» – «Шахтер» будет работать бригада арбитров во главе с Александром Шандором. Ассистенты – Ярослав Трехлеб и Евгений Петраков. Арбитр VAR – Дмитрий Евтухов.

ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Оболони