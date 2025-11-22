Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Оболони
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 14:16 | Обновлено 22 ноября 2025, 14:27
101
0

ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Оболони

Игра 13-го тура УПЛ пройдет 22 ноября в 15:30

22 ноября 2025, 14:16 | Обновлено 22 ноября 2025, 14:27
101
0
ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Оболони
ФК Шахтер

В 13-м туре УПЛ «Шахтер» на выезде сыграет с «Оболонью». Игра пройдет 22 ноября в 18:00 в Киеве на «Оболонь-Арене».

«Шахтер» после 12 туров является лидером УПЛ, имея 27 очков и лучшую в чемпионате разницу забитых и пропущенных мячей: 29–10. Такому показателю, в частности, способствовали последние результаты подопечных Арды Турана – 3 подряд убедительные победы: над «Кудривкой» (4:0), киевским «Динамо» (3:1) и «Полтавой» (7:1). Интересно, что в предыдущем матче с полтавцами голами в составе «горняков» отметились 6 игроков: Марлон Гомес, Педриньо, Эгиналду, Олег Очеретько, Невертон и Ефим Конопля. В то же время лучшими бомбардирами команды остаются бразильцы Кауан Элиас (8 голов, 3 ассиста) и Педриньо (5 голов, 8 ассистов).

В международную паузу 8 футболистов «Шахтера» выступали за свои национальные и молодежные сборные и вернулись в расположение клуба на этой неделе. Впереди у «оранжево-черных» очередной напряженный игровой отрезок, ведь в течение следующего месяца команда проведет 4 матча УПЛ и 3 поединка Лиги конференций УЕФА.

«Оболонь» в 12 матчах чемпионата имеет одинаковое количество побед, ничьих и поражений – по 4. Сейчас команда под руководством Александра Антоненко с 16 очками (разница мячей: 11–15) занимает 11-е место в таблице. В предыдущем туре киевляне благодаря голам Дениса Устименко и Олега Слободяна на выезде обыграли новичка элитного дивизиона «Эпицентр» (2:1). Самым результативным игроком «пивоваров» является 30-летний полузащитник Сергей Суханов (4 гола).

«Шахтер» и «Оболонь» встречались в 4 матчах чемпионата, и «горняки» выигрывали во всех. Общая разница мячей: 10–0 в пользу горняков.

29 марта команды играли на «Оболонь-Арене». «Оранжево-черные» имели преимущество на протяжении всего поединка и забили по голу в каждом из таймов: на 23-й минуте Эгиналду открыл счет, а на 89-й Антон Глущенко установил окончательный победный результат 2:0.

На матче «Оболонь» – «Шахтер» будет работать бригада арбитров во главе с Александром Шандором. Ассистенты – Ярослав Трехлеб и Евгений Петраков. Арбитр VAR – Дмитрий Евтухов.

ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Оболони

По теме:
Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Ингулец – Металлист – 3:0. Дубль Малыша. Видео голов и обзор матча
Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Колос – Динамо
фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка Украинская Премьер-лига Оболонь - Шахтер Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Футбол | 21 ноября 2025, 14:33 2
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат

Известный тренер заинтересовал «Лудогорец»

Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 08:38 1
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины

Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»

Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Футбол | 21.11.2025, 19:01
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
Футбол | 22.11.2025, 13:34
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 4
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 9
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 4
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем