«В течение десятилетий». УПЛ выступила с обращением к Суркису

Украинская Премьер-лига обратилась к президенту киевского «Динамо» Игорю Суркису по случаю его дня рождения:

«Уважаемый Игорь Михайлович!

На протяжении десятилетий Вы делали и продолжаете делать огромный вклад в развитие одного из самых титулованных клубов Украины — киевского «Динамо».

Под Вашим руководством ФК «Динамо» неоднократно выигрывал Чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, представлял Украину на международной арене, продолжая славную историю клуба. Именно «Динамо» воспитало целые поколения футболистов, которые представляли нашу страну на европейском уровне и в составе национальной сборной. Даже в самые сложные для государства времена «Динамо» остается флагманом украинского футбола, сохраняет стабильность и реализует социальные и гуманитарные инициативы.

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, мудрых решений и новых достижений! Пусть каждый день приносит радость, «Динамо» и впредь радует победами, а Украина приближается к нашей общей Победе!

С уважением, коллектив Украинской Премьер-Лиги».