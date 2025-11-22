Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь Суркис заработал деньги с трансфера Ярмолюка в Англию?
Англия
Игорь Суркис заработал деньги с трансфера Ярмолюка в Англию?

Интересный апдейт по переходу Егора из «Днепра-1»

Игорь Суркис заработал деньги с трансфера Ярмолюка в Англию?
УАФ. Егор Ярмолюк

Как стало известно Sport.ua, президент «Динамо» Игорь Суркис получил прибыль с трансфера игрока сборной Украины и английского «Брентфорда» Егора Ярмолюка.

Сообщается, что президент «Динамо» до этого трансфера приобрел определенную часть акций «Днепра-1», куда также входила часть прав на Егора.

Переход Ярмолюка в чемпионат Англии состоялся летом 2022 года. Клуб из Днепра получил за трансфер 1.6 миллионов евро и оставил за собой долю из дальнейшей продажи.

По последней информации, в 2023 году «Брентфорд» полностью выкупил права на футболиста за сумму, близкую к сумме трансфера.

В этом сезоне украинский полузащитник провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт 21-летнего футболиста заканчивается в июне 2031 года.

Игорь ЛЫСЕНКО

Брентфорд Днепр-1 Динамо Киев Егор Ярмолюк Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
