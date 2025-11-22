Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Металлист 1925 почтил память экс-футболиста сборной Украины
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 13:41 |
ФОТО. Металлист 1925 почтил память экс-футболиста сборной Украины

Андрей Полунин умер в возрасте 54 лет после матча ветеранов, который состоялся в Луцке

Андрей Полунин

Харьковский «Металлист 1925» почтил память бывшего игрока сборной Украины Андрея Полунина, который умер в возрасте 54 лет после матча ветеранов в Луцке 16 ноября.

Игроки харьковского клуба перед поединком 13-го тура Украинской Премьер-лиги со львовскими «Карпатами» вышли на поле в специальных футболках, посвященных Полунину.

«Викторович. Навсегда. На сегодняшний матч игроки «Металлиста 1925» вышли в футболках памяти Андрея Викторовича», – сообщила пресс-служба команды.

Полунин был известным футболистом, который выступал в составе «Днепра», «Кривбасса», «Карпат», ЦСКА, а также играл в Германии за «Нюрнберг», «Санкт-Паули» и «Рот Вайс».

На его счету девять матчей и один забитый мяч в составе сборной Украины. После завершения карьеры игрока остался в футболе, работая в разных клубах на разных должностях.

С 1 января 2025 года Андрей Викторович работал в должности шеф-скаута «Металлиста 1925».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Металлист 1925 Карпаты - Металлист 1925 Андрей Полунин
Николай Тытюк Источник: ФК Металлист 1925
