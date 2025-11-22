Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Оболонь
22.11.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 22 ноября в 18:00 по Киеву

Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и донецким «Шахтером».

Поединок пройдет на «Оболонь Арене» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Оболонь» после 12 матчей чемпионата Украины имеет в своем активе 16 баллов и располагается на 11-м месте турнирной таблицы. «Шахтер» с 27 очками идет на первом месте.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Оболонь – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

