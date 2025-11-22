Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 07:14 |
Матч 13-го тура УПЛ начнется в 15:30

Коллаж Sport.ua

22 ноября 2025 года, в субботу, в 15:30 стартует матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона Колос в Ковалевке встретятся местный «Колос» и киевской «Динамо».

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.65 для Колоса и 1.75 для Динамо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Дмитрий Вус
