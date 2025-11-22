22 ноября 2025 года, в субботу, в 15:30 стартует матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона Колос в Ковалевке встретятся местный «Колос» и киевской «Динамо».

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

