Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Кальяри
22.11.2025 16:00 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
Кальяри – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 16:00 по Киеву

Кальяри – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября на Сарденья пройдет матч 12-го тура Серии А Италии, в котором Кальяри встретится с Дженоа. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Кальяри

Команда вернулась из второго дивизиона после короткого пребывания там под руководством Раньери. Сумев, в 2023/2024, сохранить новичка в Серии А, Клаудио ушел на пенсию. Но уже без него удалось продлить прописку - Давиде Никола хватило и 36 очков, чтобы занять весной итоговую пятнадцатую позицию (правда, Парму, что разместилась на следующем месте, опередили только по дополнительным показателям).

Сейчас пост наставника перешел к куда менее опытному Пизакане. Но и при нем ничего принципиально не менялось. Опять набирают менее очка в среднем за игру, но пока что балансируют над зоной вылета. Смущает то, что с конца сентября не было больше ни единой победы, максимум брали ничьи. В том числе перед паузой на игры сборных закончили на 0:0 с амбициозным Комо.

Дженоа

Клуб тоже поднимался из Серии В после минимально короткого пребывания. Добившийся этого Джилардино и на более высоком уровне справлялся поначалу неплохо. Но следующий сезон, 2024/2025, начал провально. И в итоге выходом стала замена его на Виейра. И под руководством француза получилось с 43 очками закончили на тринадцатой позиции.

Вот только в новом чемпионате первую победу Малиновский и компания взяли только в ноябре - 2:1 на поле Сассуоло, причем там счет открыл как раз Руслан. Это случилось как раз после того, как с тренерского поста прогнали Патрика. Уже с Фиорентиной, в прошлом туре, его заменил Де Росси. Для начала Даниэле дебютировал с ничьей 2:2. Любопытно, что и гости как раз провели рокировку, причем там сделали ставку на Ваноли, которого одно время сватали в Геную, а не Флоренцию.

Статистика личных встреч

В шести последних очных поединках у сторон по одной победы. В прошлом сезоне они дважды сыграли вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной по силам. Тут оба попытаются выиграть - ждем тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,97).

Прогноз Sport.ua
Кальяри
22 ноября 2025 -
16:00
Дженоа
Тотал больше 2 1.97
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
