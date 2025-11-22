СЛОТ: Понятия не имею, что происходит – Исак и Швеция еще могут выйти на ЧМ

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот высказался о выступлениях своих подопечных за их сборные в европейской квалификации чемпионата мира 2026:

«Мы говорили с Домиником Собослаи о поражении Венгрии. Я говорил не только с ним, но и с Милошем [Керкезом], потому что для них обоих это было очень большим разочарованием. Они были так близки к тому, чтобы выйти в плей-офф, а потом они пропустили в добавленное арбитром время. Все было справедливо, потому что я это проверял. Мне было любопытно, были ли замены за эти пять компенсированных минут, а их было две, так что судья был прав в этой ситуации, добавив немного времени к уже добавленному.

В таких ситуациях действительно очень тяжело пропускать гол, особенно потому, что на другой стороне ты видишь, какое это имеет значение для страны и для игрока, который так долго не квалифицировался, как в случае с Роббо [Эндрю Робертсон со сборной Шотландией вышел на ЧМ]. То же самое было бы и для Венгрии, хотя участие в играх плей-офф не означает, что ты пройдешь отбор, но это дает тебе шанс.

Я спросил у Доминика, есть ли все еще шанс, потому что я понятия не имею, что происходит – Александр Исак из Швеции, у них одно очко в пяти или шести играх, но у них все еще есть шанс попасть на чемпионат мира, потому что они выиграли группу в Дивизионе C Лиги наций. А Венгрия была в Дивизионе A и не выиграла группу, поэтому они не сыграют в плей-офф. Ему тяжело, ведь они на самом деле провели довольно хороший сезон или два сезона со сборной, были в Дивизионе A ЛН и набрали довольно много очков в своей [отборочной] группе ЧМ, но не прошли квалификацию.

Это тяжело, но в последнее время в нашем клубе он привык к разочарованиям. Но, возможно, не к такому большому, как это. С ним все будет хорошо, он всегда будет работать так усердно, как может, и я не ожидаю от него чего-то другого завтра [в матче с Ноттингемом]».

Собослаи и сборная Венгрии проиграла команде Ирландии в шестом туре квалификационной группы F со счетом 2:3, пропустив на 90+6-й минуте. В итоге ирландцы стали вторыми и сыграют весной в плей-офф, а венгры завершили отбор ни с чем.

Швеция вместе с Александером Исаком заняла четвертое место в квартете B с двумя очками, но получила место в плей-офф отбора к ЧМ благодаря выигранной группе в Лиге наций. В первом раунде плей-офф шведы встретятся с командой Украины – поединок состоится 26 марта.

22 ноября Ливерпуль на Энфилде сыграет против Ноттингема Форест в матче 12-го тура АПЛ 2025/26. Поединок начнется в 17:00 по Киеву.