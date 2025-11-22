ФОТО. Жена футболиста Барселоны хочет награду для своего мужа

В соцсети X набирает популярность пост, связанный с вингером «Барселоны» Рафиньей.

Его жена Наталья Беллоли выложила в Instagram сторис, где бразилец указан как номинант на премию Best Men’s Player 2025 от Globe Soccer Awards.

Публикация мгновенно привлекла внимание фанатов. Пользователь Pain_X пошутил: «Она не остановится, пока Рафинья в этом году хоть что-то не выиграет», – добавив смайл отчаяния.

В комментариях под постом в X поклонники активно поддерживают девушку: «Правильно делает, такая жена мечта»; «Она знает, что он провёл сезон мирового уровня»; «Почему-то фан-база этого не понимает», – пишут пользователи.

Некоторые даже сравнили голосование Рафиньи с Мбаппе, который долго удерживал первое место, но затем уступил бразильцу в онлайн-рейтингах.

Публикация быстро стала вирусной, ведь Беллоли уже не впервые публично продвигает Рафинью в голосованиях за индивидуальные награды – и фанаты «Барсы» это ценят.

Похоже, у Рафиньи в этом году одна из самых преданных групп поддержки — его собственная жена.