Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста Барселоны хочет награду для своего мужа
Другие новости
22 ноября 2025, 02:22 | Обновлено 22 ноября 2025, 02:33
78
0

ФОТО. Жена футболиста Барселоны хочет награду для своего мужа

Жена Рафиньи борется до последнего...

22 ноября 2025, 02:22 | Обновлено 22 ноября 2025, 02:33
78
0
ФОТО. Жена футболиста Барселоны хочет награду для своего мужа
Instagram. Наталья Родригес Беллоли

В соцсети X набирает популярность пост, связанный с вингером «Барселоны» Рафиньей.

Его жена Наталья Беллоли выложила в Instagram сторис, где бразилец указан как номинант на премию Best Men’s Player 2025 от Globe Soccer Awards.

Публикация мгновенно привлекла внимание фанатов. Пользователь Pain_X пошутил: «Она не остановится, пока Рафинья в этом году хоть что-то не выиграет», – добавив смайл отчаяния.

В комментариях под постом в X поклонники активно поддерживают девушку: «Правильно делает, такая жена мечта»; «Она знает, что он провёл сезон мирового уровня»; «Почему-то фан-база этого не понимает», – пишут пользователи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Некоторые даже сравнили голосование Рафиньи с Мбаппе, который долго удерживал первое место, но затем уступил бразильцу в онлайн-рейтингах.

Публикация быстро стала вирусной, ведь Беллоли уже не впервые публично продвигает Рафинью в голосованиях за индивидуальные награды – и фанаты «Барсы» это ценят.

Похоже, у Рафиньи в этом году одна из самых преданных групп поддержки — его собственная жена.

По теме:
ВИДЕО. Видео при участии Мбаппе стало вирусным. Более 1,1 млн просмотров
ВИДЕО. Романтика дня. Футболист УПЛ потрогал свою девушку за грудь
ФОТО. FIFA унизила Криштиану Роналду. Фанаты португальца возмущены
фото lifestyle Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Футбол | 21 ноября 2025, 12:23 7
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»

Бывший игрок сборной Польши – о матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026

Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Футбол | 21 ноября 2025, 09:05 7
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение

Лондонский «Тоттенхэм» надеется переманить украинца

Нападающий Баварии узнал срок дисквалификации за жуткий фол в ЛЧ
Футбол | 22.11.2025, 00:23
Нападающий Баварии узнал срок дисквалификации за жуткий фол в ЛЧ
Нападающий Баварии узнал срок дисквалификации за жуткий фол в ЛЧ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Футбол | 21.11.2025, 19:01
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии
Футбол | 21.11.2025, 18:34
ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии
ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 12
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 321
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем