ФОТО. Итальянская журналистка поразила фанатов сексуальным образом

Популярная итальянская журналистка Элеонора Инкардона, известная своей работой на телеканале DAZN и регулярными репортажами с матчей Серии А и игр сборной Италии, снова привлекла внимание социальный сетей.

В Instagram Инкардона опубликовала серию стильных фото, сделанных во время прогулки по Милану. На снимках журналистка появилась в эффектном образе: белая полупрозрачная блуза с перьями на манжетах, кожаный корсет и широкие брюки из эко-кожи.

Подписчики засыпали Элеонору комплиментами, отмечая её стиль, харизму и уверенность перед камерой.

Инкардона уже несколько лет остается одной из самых узнаваемых медийных фигур Серии А – ее часто можно увидеть у кромки поля на матчах «Ювентуса», «Милана», «Интера» и национальной сборной Италии. А стильные фото в соцсетях только укрепляют ее популярность среди фанатов.