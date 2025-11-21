Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Воспитанник Шахтера забил впервые за два месяца за границей
Другие новости
Алексей Кащук приложился к победному результату «Карабаха»

21 ноября украинский нападающий Алексей Кащук записал в свой актив забитый мяч в составе «Карабаха» в матче 12-го тура чемпионата Азербайджана.

Алексей начал выездной поединок против клуба «Сумгаит» на скамейке запасных, а свой шанс получил на 78-й минуте.

За это время украинцу удалось отметиться результативным действием, а точнее он забил под занавес матча и поставил точку во встрече.

Гол Алексея стал четвертым для «Карабаха» и окончательно лишил соперника шансов на камбэк – 4:2 в пользу команды украинца.

Примечательно, что Кащук забил первый мяч в этом сезоне лиги Азербайджана, а также второй за весь сезон в целом – первый гол украинца состоялся 16 ноября в гостях против «Бенфики» в ЛЧ (3:2).

Чемпионат Азербайджана. 12-й тур, 21 ноября

«Сумгаит» – «Карабах» 2:4

Голы: Хакверди, 31, Симон, 84 – Андраде, 6, Байрамов, 42, Зубир, 63, Кащук, 90+3

Удаление: Сенхаджи, 60

Бензема забил в Саудовской Аравии. Аль-Иттихад застрял в середине таблице
Сенсационное поражение: Атлетик не устоял перед одним из аутсайдеров лиги
ВИДЕО. Украинец спас команду от поражения в матче с прямым конкурентом
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
