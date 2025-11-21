Шведский эксперт – о матче с Украиной: «Это жеребьевка мечты. Идеально»

Шведский футбольный эксперт Йонас Эрикссон поделился мнениями о жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026, в которой встретятся сборная его страны и национальная команда Украины.

«Это в значительной степени жеребьевка мечты. Если бы мы чего-то желали до жеребьевки, то это был бы домашний стадион в возможном решающем матче. В любом случае, у меня на первом месте в списке была Украина, поэтому из двух пожеланий выпали оба.

Когда я увидел группы, то подумал, что не хочу, чтобы мы оказались в C, D и A. Мы быстро просмотрели группы, но я подумал, что это идеальная жеребьевка. А когда мы еще и получаем домашний стадион во втором матче, то понятно, что это еще лучше.

Но мы должны знать, что мы встречались с Украиной дважды в официальных матчах и оба раза - на Евро-2012 и на чемпионате Европы в 2021 году с ненужным удалением Маркуса Даниэльсона - это были поражения со счетом 1:2. Итак, мы начинаем с негативной статистики.

Но это шанс. Матчи в отборе чемпионата мира для Швеции - это одна длинная борьба, где мы разбивались, съезжали в кювет, врезались в столб и все равно имеем шанс получить водительские права и поехать на чемпионат мира.

На самом деле, невероятно, что формат сделал это возможным, но мы должны быть благодарны. Это немного сюрреалистично, что у нас есть эти два фантастических шанса в конце, несмотря на то, что квалификационные матчи чемпионата мира были совсем не позитивными для нас», - сказал Эрикссон SVT.

Сообщалось, что Швеция обратилась к УАФ с неожиданным предложением перед матчем плей-офф отбора чемпионата мира-2026.